„Vše odstartovalo již dopoledne, kdy byly na programu boje v základních skupinách, které skončily kolem 15. hodiny, a posléze už následovaly vyřazovací boje, do nichž postoupily vždy dva nejlepší celky ze všech skupin,“ poukazoval Lukáš Grundler, který se opět zhostil role hlavního pořadatele.

Během první fáze turnaje tak byly k vidění na dvou hřištích na prostranství před lázeňským hotelem Thermal, kde se turnaj odehrál, nesmlouvavé boje. „Určitě se bylo na co koukat, navíc když všechny týmy se prezentovaly dobrými výkony za dohledu nejen protihráčů, ale také turistů či diváků, kteří k Thermalu během turnaje zamířili,“ pochvaloval si nebývale vysoký zájem veřejnosti Grundler. Do Varů se tak sjeli florbalisté z různých koutů republiky, aby poměřili svůj um v trojkovém florbale. Nakonec se z triumfu radoval výběr Sandále trip, který ve finálové bitvě nedal žádnou šanci výběru Pepřík, vysoká výhra 14:2 zcela jistě mluví za vše. Dramatickou bitvu o bronz pak přetavil po těsné výhře 5:4 ve svůj triumf výběr Štěpánovy děti, který odsoudil tým IBK Kešalmu k nepopulárním florbalovým bramborám. „Sandále trip ovládly turnaj zaslouženě, když prakticky prošel tento výběr bez větších problémů až do finále, kde slavil navíc vysokou výhru,“ chválil výkony vítěze, ve kterém se představili i exkarlovarští hráči Jakub Černý a Matyáš Kalina Grundler. Právě Černý byl vyhlášen nejlepším střelcem turnaje. „Celkově bych zhodnotil turnaj jako velmi povedený, když jsme opět posunuli pověstnou laťku o něco výš, o čemž svědčí i kladné ohlasy,“ dodal závěrem za pořadatelský tábor.

Street Floorball League

Osmifinále: Sesido Team – Pepřík 2:3, Extražumpa – Podej mi mýdlo! 1:2, Štěpánovy děti – Sokolí Srdíčko 5:2, Ťukec Lavo Most – Stfelci 8:0, IBK Kešalmu – Team Beta 9:0, FBC Demons – Klobásníci 3:4, Sandále trip – FBC KFC 8:2, Antitalenti – FK Radvanice 7:1.

Čtvrtfinále: IBK Kešalmu – Klobásníci 5:2, Sandále trip – Antitalenti 9:0, Štěpánovy děti – Ťukec Lavo Most 2:1, Pepřík – Podej mi mýdlo! 3:2.

Semifinále: Petřík – Štěpánovy děti 2:1, Sandále trip – IBK Kešalmu 7:3.

O třetí místo: Štěpánovy děti – IBK Kešalmu 5:4.

O první místo: Sandále trip – Pepřík 14:2.

Konečné pořadí: 1. Sandále trip, 2. Pepřík, 3. Štěpánovy děti, 4. IBK Kešalmu.