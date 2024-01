Florbalisté karlovarských hurricánů se postarali v závěru roku 2023 o velkou senzaci, když uspěli v Liberci, kde vyhráli 12:8. Teď však mají před sebou další velkou výzvu. Již v pátek 5. ledna se navrátí od 20.00 hodin florbalová družina kouče Miroslava Závory do kolotoče Livesport Superligy.

FB Hurrican Karlovy Vary, ilustrační snímek. | Foto: Deník/Daniel Seifert

A Varáci se budou muset mít hodně na pozoru. Do lázeňského města dorazí úřadující mistr ligy Tatran Střešovice. Tatran do aktuálního ročníku vstoupil poněkud rozpačitě, když z úvodních čtyř kol zaznamenal hned tři porážky, od zápasu s Libercem na konci září je to však již ten starý Tatran, tak jak ho známe z loňska a dvanáct výher v řadě je toho jasným důkazem.

Aktuálně jsou Střešovice se ziskem devětatřiceti bodů druhé, mají však odehráno o zápas méně než vedoucí Vítkovice. Kromě Superligy se daří výběru trenéra Milana Fridricha také na evropské scéně, kde se dokázal dostat až do finále Poháru mistrů, to ho čeká na konci ledna v Praze proti Falunu.

Stejně jako karlovarský celek byl Tatran aktivní na přestupovém trhu i po začátku sezóny, do týmu přišli Martin Kisugite z Bohemians nebo brankář Daniel Körber z Black Angels, na střídačku se pak vrátil do role asistenta Marek Mandler, který tak zavítá do haly míčových sportů poprvé v roli hosta a společně se svými trenérskými kolegy bude chtít sázet třeba na Tomáše Hanáka, aktuálně nejproduktivnějšího hráče týmu.

Karlovarský A-tým se minulý týden rozloučil vítězně s rokem 2023, když dokázal dokonale zaskočit Liberec a ze severu si odvézt důležité tři body.

Ty mu zajistily po delší době posun tabulkou, aktuálně jsou ze ziskem dvanácti bodů dvanáctí. Svěřenci trenéra Miroslava Závory budou chtít v novém roce určitě zlepšit výsledky před svými fanoušky, zatímco venku uhráli letos již jedenáct bodů, tak doma pouze jeden.

Dopomoci k tomu bude chtít určitě také čtveřice Marek Hozman, Daniel Péc, Adam Draslar a Vojtěch Kún, všichni přišli v uplynulých měsících na hostování právě ze Střešovic a v pátek se tak postaví svému kmenovému týmu.

První měření sil v této sezóně dopadlo lépe pro loňského mistra, který na své palubovce zvítězil 11:3. A i v městě minerálních pramenů bude tvrdit roli favorita, ale Vary již několikrát prokázaly, že umí favorizovaný tým zaskočit.