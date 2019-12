V hale míčových sportů v osmnáctém kole 1. ligy mužů ve florbale smetli kunratický Start98, když dosáhli na dvoucifernou výhru 12:5 a čtyřmi góly k tomu napomohl střelecky naladěný kanonýr Tomáš Nushart.

„Nebylo to lehké utkání, jelikož Start98 odehrál velmi kvalitní utkání,“ ohlédl se za šestnáctou výhrou svého týmu v základní části soutěže karlovarský trenér Petr Pánek. A ví, o čem mluví.

Start98 totiž dorazil do lázeňského města s vidinou vítězství a to se promítlo i do první dvacetiminutovky, když Vary musely dvakrát dohánět jednobrankové manko.

V té druhé už to bylo v podání vedoucího týmu prvoligové soutěže o něčem jiném, když soupeři z Prahy Varáci nasypali čtyři branky, a rázem tak před závěrečnou třetinou soupeři odskočili na rozdíl čtyř branek, když se ujali vedení 6:2. Ve třetím dějství pak tři stovky fanoušků, kteří do karlovarské míčovky dorazili, mohly zhlédnout gólový koncert vesměs v podání karlovarského výběru, který nasypal soupeři z Prahy dalších šest branek.

„Jsme vděční za úžasnou diváckou návštěvu v tento předvánoční čas,“ pochvaloval si velkou návštěvu Pánek a rázem dodal: „Věřím, že dvanáct branek v soupeřově síti udělalo fanouškům radost.“

FB Hurrican Karlovy Vary – FAT PIPE Start98 Praha-Kunratice 12:5 (2:2, 4:0, 6:3). Branky: 12. a 50. Michal Strachota, 19. , 25. , 40. a 59. Tomáš Nushart, 34. a 58. Michal Klápa, 35. a 46. Jan Zavadil, 57. Miroslav Horký, 60. Daniel Nicklas – 8. Vojtěch Plaček, 17. Jan Diviš, 43. , 52. a 56. Jiří Lebeda. Rozhodčí: Kropáček, Novák. Vyloučení: 2:1. Využití: 1:1. Diváci: 305.