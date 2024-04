Ten ještě stačil uklidit balon do bezpečí, ale záhy šla Admira do rychlého protiútoku do rozhozené obrany Slavie, z čehož vyplynula vedoucí branka, o kterou se po spolupráci s Vojtěchem Burýškem zasloužil právě Jakub Mráz.

„Od začátku na nás Admira nastoupila velice tvrdě, to nám dělalo problémy, ale úvodní tlak jsme přežili a poté jsme vyrovnali hru. Jenže po naší rozehrávce a obrovské chybě, se soupeř dostal do vedení,“ řekl k prvnímu poločasu trenér Slavie Marián Geňo.

Vary však dokázaly po změně stran rychle jednobrankové manko smazat, to se ve 49. minutě prokličoval do šestnáctky domácích Arturs Ostapenko, když jeho následnou přihrávku zastavil rukou při obranném zákroku Adam Čížek, a z následného pokutového kopu zařídil sešívaným s přehledem vyrovnání Václav Vyleta.

Pokutový kop se však kopal i na druhé straně, to se psala 61. minuta, kdy měla Admira výhodu standardní situace, kterou Slavie dokázala odvrátit pouze k Jiřímu Jandovskému, kterého posléze nešetrně poslal k zemi Mykhaylo Markovych, a následně pokutový přetavil v druhou branku domácích Miroslav Horák. Slávisté se poté hnaly za vyrovnáním, ale tentokrát jim nebylo přáno a z Prahy odjeli s prázdnou.

„Začátek druhého zase patřil nám, podařilo se nám vyrovnat a měli další závary. Jenže po další naší takové hloupé chybě, jsme soupeři darovali pokutový kop, který rozhodl o osudu utkání. Soupeř nás nepřehrál, ale v podstatě ubojoval,“ dodal Geňo.