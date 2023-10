„První poločas nám soupeř dělal svým pohybem velké problémy, měl víc možností jak se dostat do vedení, ale nakonec jsme to byli my, kdo vyhrál první poločas,“ vracel se k první části zápasu karlovarský trenér Marian Geňo.

Hostům však vyšel vstup do do druhého poločasu. Po dvou minutách pobytu na hřišti smazal jednobrankové manko střídající Jiří Jadlovský.

Divizní derby rozsekl po změně stran březovský žolík Kravar

Nakonec přišla na pořad 77. minuta, kdy podruhé Admira brankově udeřila, a opět v tom měl prsty střídající hráč, když se tentokrát zapsal do střelecké listiny Viktor Záruba, který přišel na hrací plochu v 69. minutě. Na to už sešívaní nedokázali odpovědět a připsali si tak další prohru v podzimní části.

„Ve druhém poločase jsme náš výkon zlepšili, lépe jsme kombinovali, soupeři toho už moc nedovolili, ale bohužel na ty dva inkasované góly jsme soupeři v podstatě přihráli. Pokud nadále budeme tak lacině dostávat branky, těžko budeme sbírat body,“ zklamaně narážel Geňo, na to, co jeho tým v posledních zápasech sráží.

Slavia Karlovy Vary – Admira Praha 1:2 (1:0). Branky: 36. Sebastian Horník – 48. Jiří Jadlovský, 77. Viktor Záruba. Rozhodčí: Bohata. ŽK: 1:2. Diváci: 240. Karlovy Vary: Chára – Horník (88. Markovych), Pěkný, Skybinskyi, Vyleta – Rimovičs, Krčma (59. Gedeon), S Trawally (59. Žilák), Andersen – Červený, Maňák.