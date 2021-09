FK Baník Sokolov – FK Loko Vltavín 0:3 (0:2). Branky: 9. Šípek Ondřej, 23. a 65. Pejša Petr. Rozhodčí: Matějček. Bez karet. Diváci: 120. Baník Sokolov: Štrunc – Blažek, Neudert, Kolář, Kýček – Hajdo, Kovář (46. Krlička), Majka, Řezáč (46. Bílek), Čermuš (73. Olah) – Mlika.

„Odehráli jsme špatné utkání,“ marně hledal slova při hodnocení zápasu sokolovský trenér Jiří Štěpán.

„Bohužel jsme inkasovali v 9. minutě a posléze ve třiadvacáté,“ připomíná dvě trefy Vltavínu, o které se podělili Ondřej Šípek a Petr Pejša.

„Bohužel jsme se nedokázali popasovat s důrazem a aktivitou soupeře,“ zdůrazňuje Štěpán a ještě k prvnímu poločasu přidává: „I přesto jsme si také vytvořili gólové příležitosti, ale nedokázali jsme je zúročit.“

Ani po změně stran se baníkovcům vůbec nedařilo, i přesto, že zlepšili hru, měli výhodu pokutového kopu. „Během přestávky jsme si v kabině řekli něco k prvnímu poločasu a udělali dvě změny. To se odrazilo i na naší hře, která se notně zlepšila, a tak jsme si to představovali,“ chválil si Štěpán změnu v nasazení a hře svého týmu ve druhém poločase.

„Měli jsme výhodu pokutového kopu, který však Krlička poslal pouze do tyče, to byl asi rozhodující moment,“ přemítá Štěpán. Sokolov však srazil do kolen vlastní gól, který byl nakonec připsán Petru Pejšovi.

„Po vlastní brance Koláře jsme opět spadli do herního projevu z prvního poločasu. Pro mne jako trenéra je to velké zklamání,“ naráží Štěpán na přístup hráčů k duelu. „Musíme se sami nad sebou zamyslet,“ zlobí se. Jenže na to není čas. Už v úterý zamíří Sokolov ke vloženému kolu na půdu Hostouně. „Pro nás to bude další klíčový souboj o šest bodů, musíme ho zvládnout,“ má jasno Štěpán.