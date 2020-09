Horníci sice v úvodu zahrozili, ale v 7. minutě poprvé inkasovali a potom se rozjel sparťanský brankostroj, který se zastavil až na ostudných 10:0. „Soupeř byl jednoznačně nad naše síly, výsledek je pro nás přesto krutý. Některým gólům, tak čtyřem pěti, jsme mohli zabránit, jiným to ani při nejlepší vůli nešlo,“ komentuje trenér Baníku Víťa Vrtělka.

Pražané poslali na Západočechy silnou sestavu s Plavšičem, Fortelným nebo Polidarem. „Měli jsme šanci na začátku, pak až na konci, v podstatě jsme se tam ani nedostali,“ popisuje sokolovský kouč, který teď má necelý týden na to, debakl z hráčů dostat. „Není co moc hodnotit. Musíme to hodit za hlavu a připravit se co nejlépe na další zápas,“ má jasno po vysoké porážce zkušený harcovník Víťa Vrtělka.

AC Sparta Praha „B“ – FK Baník Sokolov 1948 10:0 (4:0).

Branky: 7. Polidar, 10. Polidar, 24. Turyna, 36. Turyna, 50. Fortelný, 54. Minčev, 61. Patrák, 65. Fortelný, 70. Turyna (pen.), 76. Novotný.

Sparta B: Čtvrtečka – Gabriel (82 Jonáš), Piško (C) (82. Gelašvili), Chervak, Plavšić, Fortelný, Wiesner (77. Ryneš), Polidar, Turyna (77. Dudl), Patrák (66. Novotný), Minčev.

Sokolov: Dvořák – Horvát, Hajdo, Krlička (46. Hackl), Čermuš (46. Holík), Kursa, Stockner (70. Dotzauer), Kovář (55. Fišer), Procházka (C), Martinec (70. Veselý), Šulc.