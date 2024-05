„Nechci hráče dostávat pod tlak, ale všichni si uvědomujeme, o co se hraje,“ je si vědom důležitosti duelu trenér Slavie Marián Geňo.

Cábelíci navíc dorazí na západ Čech s vizitkou nejhoršího týmu na hřišti soupeřů, když ve dvanácti vystoupeních uzmuli pouhé tři body.

„Daleko silnější jsou v domácím prostředí, ale venku nedostávají nálože, spíše to těsné prohry,“ upozorňoval kouč Slavie, že opět půjde o velmi vyrovnanou bitvu. „Je to tak. Soutěž je strašně vyrovnaná, jim nevyšel podzim, ale na jaře se zlepšili,“ říká k sobotnímu soupeři.

Na podzim si Slavia užila na půdě Cábelíků výhru 3:1, na tu bude chtít navázat i v domácí odvetě. „Tyto zápasy nebývají moc o krásném fotbale, ale o standardkách a osobních soubojích. Důležité bude i to, kdo vstřelí první branku,“ vypočítává Geňo, co by mohlo hrát v duelu klíčovou roli.

Spoléhat budou Varáci také na podporu svých fanoušků. „To bezpochyby,“ uznává Geňo. „Budeme rádi, když nás přijde podpořit, co nejvíc lidí a budou stát při nás,“ přál si závěrem Geňo.