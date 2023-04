Budu rád za každý výsledek, co nám přinese vítězství, říká Horník

/KRAJSKÉ DERBY/ V dresu karlovarské Slavie zasáhl Sebastian Horník do všech dvaadvaceti utkání, které prozatím karlovarská Slavia ve Fortuna ČFL odehrála. Na svůj účet zapsal nejen dvě branky, ale také čtyři žlutá napomenutí, a odehrál 1267 minut. Co říká na jarní neúspěšnost Slavie, která se překvapivě propadla v třetiligové tabulce blízko sestupové propasti, jak se těší na derby a jaký výsledek by v třaskavém derby bral? To prozradil v rozhovoru Deníku.

