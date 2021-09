„Čeká nás běhavý soupeř, který se snaží hrát technický fotbal,“ poukazuje kouč Varů. „Chtěli bychom uspět, ale bude to těžké, ale když se vyvarujeme individuálních chyb, mohli bychom pomýšlet na bodový zisk,“ přeje si návrat na bodovou vlnu karlovarský kormidelník.

„Takhle jsem nás hrát ještě neviděl, vrcholem všeho byly dvě obdržené branky, které jsme soupeři darovali,“ zlobil se po utkání trenér Slavie Marián Geňo. Po obrátce stran sice byla Slavia lepším týmem, ale k vyrovnání to nakonec nestačilo.

Velké zklamání přinesla do kabiny fotbalistů karlovarské Slavie středeční dohrávka 3. kola Fortuna ČFL A, ve kterém sešívaní nestačili na Králův Dvůr.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.