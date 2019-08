V áčkové skupině pak bude zastupovat Karlovarský kraj karlovarská Slavia. Ta se letos může těšit na opravdu třaskavý ročník. Doslova. V soutěži se totiž představí hned několik rezerv ligových týmů, což přidá ČFL na atraktivitě. A právě hned na úvod vyzve Slavia první rezervní tým, když do Dvorů dorazí béčko 1. FK Příbram.

„Máme informace, že hráči, kteří nebudou plně vytíženi v ligovém utkání Příbrami s Českými Budějovicemi, přijedou do Dvorů, takže k nám může dorazit pět šest hráčů, ale takto to budou praktikovat všechny rezervní ligové týmy,“ vypočítával karlovarský trenér Robert Žák.

Jenže během letní přípravy zasáhla klub z města minerálních pramenů rozsáhlá marodka, a tak se budou mít slávisté v značném oslabení co otáčet. „Bohužel nás trápí marodka a to se promítne i do utkání, když budeme muset řádně pozměnit sestavu. Na druhou stranu, pokud hráči pomýšlejí v budoucnu na vyšší soutěž, měli by se s tímto utkáním teoreticky popasovat,“ míní Žák. Sešívaní tak před sebou mají hned na úvod hodně náročnou šichtu.

„Čeká nás první ostrý zápas, kdy nebudeme tak rozehraní, jako by tomu bylo například v sedmém kole, ale budeme vsázet na bojovnost a fotbalové srdce,“ poukazoval na možné trumfy v rukou Karlovaráků trenér Slavie. A není divu. Slavie bude vstupovat do zápasu v roli outsidera. Doslova. I přesto však neprodají Karlovaráci svou kůži lacino.

„Zaměříme se na standardní situace, chceme hrát aktivně a soupeře dostat pod tlak, to může být cesta k úspěchu, ale musíme se také vyvarovat zbytečných chyb,“ přemítal Žák. Slavia by ráda na úvod podzimní části dosáhla na bodovou radost. „Víme, že to bude těžké, ale byli bychom rádi, kdybychom bodovali,“ dodal závěrem Žák k utkání Fortuna ČFL, které odstartuje v neděli 11. srpna v 10.30 na dvorském stadionu.