Slavii Praha se pak postaví podruhé ve své historii, když první zápas odehrála se Slavií 8. října 2009, z postupu se v něm radoval pražský tým.

„Chceme dokázat, že nejsme nejhorší kraj, historicky ve všem,“ poukazuje na cíle v utkání předseda karlovarské Slavie Stanislav Štípek.

„Pro hráče to bude životní zážitek, který se už nemusí opakovat,“ dobře ví Štípek. Do utkání bude vstupovat z pozice favorita pražská Slavia, která má před sebou povinný postup, to Vary mohou jen překvapit a získat.

„Slavia může sice šetřit v nabitém programu některé své hráče, ale právě ona může bez obav složit dvě jedenáctky,“ narážel šéf Slavie, že i kdyby sešívaní v pohárové bitvě šetřili klíčové hráče, stejně budou favoritem.

Slavia však překvapila Opavu, překvapit pak může i v hlavním městě. „Určitě nechají hráči na hřišti všechno, jelikož zápas se Slavií je pro ně taková odměna za to, jak pracují a co vše fotbalu obětují,“ vysvětluje Štípek.

Mladíci z lázeňského města navíc budou pod drobnohledem nejen svých fanoušků, ale také odborníků.

„Snad nás po zápase pojede zpět domů o dva tři hráče méně, které na Slavii necháme,“ připomíná Štípek s úsměvem fotbalovou kometu Pražanů Simu, který se probojoval z béčka Slavie do hlavního týmu, kde patří k oporám týmu na republikové i mezinárodní scéně, a právě někdo z varské Slavie by ho mohl následovat.