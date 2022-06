„Pro nás to bylo strašně důležité, z kluků trochu opadla nervozita a začali si ještě víc věřit. Jen ještě škoda, že o dvě minuty dříve hlavička Vylety skončila jen těsně vedle. Ten zápas mohl být klidnější hned od začátku,“ vracel se k úspěšnému vstupu do zápasu trenér karlovarské Slavie Marián Geňo.

Vedení však sešívaným vydrželo pouze do 27. minuty, když měl Sokolov výhodu pokutového kopu, který proměnil ve vyrovnání Roman Popovič. Z toho se však baníkovci radovali pouhé tři minuty, to měla pro změnu výhodu pokutového kopu Slavia, kdy Václav Vyleta, penaltový odborník domácích, navrátil s přehledem svému týmu vedení.

„Zřejmě to byl klíčový moment zápasu, jelikož baníkovci se trošku vrátili do zápasu. Bylo dobře, že jsme si vedení vzali rychle zpět, a od té chvíle už to pak byl zápas jen o nás. Bylo cítit, že to vítězství chceme víc, jen bylo důležité neudělat nějakou zbytečnou chybu,“ přidával Geňo ještě k prvnímu poločasu.

Další důležité momenty derby se odehrály po obrátce stran. To se během čtyř minut dvakrát gólově prosadil karlovarský Martin Debellis, který nasměroval Slavii k zasloužené výhře, již zpečetil v nastaveném čase, přesněji v 93. minutě, střídající Jan Mašata. „Martin konečně taky naplno využil svých rychlostních schopností, když má chuť a rozběhne se, tak je k nezastavení. Od té chvíle už se v podstatě zápas dohrával a my všichni jsme si to mohli naplno užít,“ pochvaloval si Geňo, který v závěru utkání překvapivě naskočil do zápasu.

„Tento tah byl vynucený, rozhodně jsem si nechtěl nic dokazovat. Dokonce do středy to ještě vypadalo, že naskočím od začátku,“ prozradil nad úvahou, že by nastoupil do základní sestavy.

„Vyleta s Tůmou měli totiž nemalé zdravotní problémy. Venca nakonec nebyl schopný dohrát a Tůmič už toho měl v 70. minutě dost a my nechtěli riskovat, abychom o něj přišli zase třeba na půl roku jako vloni. Přeci jen on je trochu porcelánový (smích), i když nebudu zastírat, že jsem si i těch dvacet minut brutálně užil. Jen ta postava už vypadá, jako kdybych dělal spíš MMA než fotbal,“ vysvětloval s úsměvem karlovarský kouč.

Marián Geňo, trenér FC Slavia Karlovy Vary.Zdroj: Daniel SeifertSlavia tak zakončila účinkování ve Fortuna ČFL desátou výhrou, zatímco pro Sokolov to byla hodně hořká tečka na závěr sezony v podobě čtrnácté porážky.

„Výhra pro nás byla samozřejmě důležitá i vzhledem k postavení v tabulce, před zápasem jsme totiž mohli skončit devátí, nebo klidně až třináctí. A derby je derby, to prostě chceš vyhrát, navíc poslední zápas sezony. Nakonec to vše krásně dopadlo a deváté místo je úspěch. Myslím, že to bude nejméně deset let, kdy jsme takové místo v ČFL uhráli. Navíc na jaře jsme i obouchali spoustu mladých hráčů, když šest sedm si odbylo premiéru v této soutěži,“ dodal závěrem k poslednímu vystoupení v jarní části Geňo.

FC Slavia Karlovy Vary – FK Baník Sokolov 1948 5:1 (2:1). Branky: 4. Kolařík Ondřej, 31. Vyleta Václav (PK), 58. a 62. Debellis Martin, 6 93. Mašata Jan – 27. Popovič Roman (PK). Rozhodčí: Duda. ŽK: 5:4. Diváci: 600.

FC Slavia Karlovy Vary: Chára – Vyleta (54. Stařík), Pěkný, Tůma (72. Geňo), Dubnička – Kolařík, Touré, Skala, Krčma, Prágr (82. Gabriel) – Debellis (82. Mašata).

FK Baník Sokolov: Hrabačka – Blažek, Neudert, Strmiska, Šulc (59. Václavík) – Majka (83. Ferko), Hajdo (65. Řezáč), Vokáč – Čermuš (65. Peška), Popovič (59. Kolář), Martinec.