/KRAJSKÉ DERBY/ Den s velkým D se blíží. V pátek 21. dubna zažehne drahovický stadion třetiligové derby mezi karlovarskou Slávií a sokolovským Baníkem. Oběma týmům půjde o hodně. Záchranu v třetiligové soutěži. Prozatím je na tom lépe v tabulce karlovarská Slávia, která má před Sokolov v tabulce šestibodový polštář.

FC Slavia Karlovy Vary. Ilustrační foto. | Foto: Jan Škrle

Ale právě sešívaným se v posledních kolech příliš nedaří. „Výsledkově se nám bohužel nedaří,“ zklamaně se vracel k uplynulým zápasům karlovarský kapitán Václav Vyleta. I když na tom sešívaní po herní stránce nejsou vůbec špatně, důležité body ji protékají mezi prsty. Naposledy neuspěl karlovarský výběr v bitvě s rezervou pražské Dukly, s tou prohrál 0:2.

„Poslední zápas nás mrzí, ale herně na tom nejsme špatně,“ upozorňoval Vyleta. Navíc se karlovarský tým trápí v posledních zápasech velká absence. „Absence se sice promítá do sestavy, ale co se týče hry, tak jsme schopní hrát s každým soupeřem,“ poukazoval Vyleta na sílu svého týmu.

Každý zápas začíná za stavu 0:0, říká Krlička, šéf kabiny Sokolova

Navíc Slavia má Sokolovu po podzimní prohře 1:3, co oplácet. „Ano, v derby máme soupeři, co vracet, všichni věříme v to, že body zůstanou u nás ve Varech,“ přiblížil Vyleta náladu v kabině sešívaných, která je vítězně naladěna. „Jak se říká, derby nemá favorita, ale my věříme, že ho zvládneme,“ prozradil kapitán Slavie.

Karlovým varům může hrát do karet umělý povrch, na kterém se derby odehraje, a Sokolov na něj nemá dobré vzpomínky, když naposledy musel v Drahovicích skousnout prohru 1:5. Navíc pokud by slávisté zápas vyhráli, notně by se přiblížili záchraně.

PODÍVEJTE SE: Bitva o fotbalového vládce kraje skončila patem

„Co se týče motivace, tak to pro nás může být motivace, ale pro nás je motivací už samotné derby, být vládcem kraje,“ narážel Vyleta na titul, kterým se bude moci honosit vítězný tým. Sám, ale ví, že to bude pořádná fuška. „Půjde hlavně o to, kdo dá první gól, myslím si, že ani jeden tým do toho nepůjde bezhlavě,“ vysvětloval Vyleta. „Důležitý bude hlavně důraz a boj o střed pole,“ přemítal, co by mohlo hrát rozhodující roli. Slávisté se však mohou pyšnit velkou podporou fanoušků, na ty budou spoléhat i v derby.

„Bereme je jako našeho dvanáctého hráče. Myslím si, že máme nejlepší fanoušky, co se týče soutěže ČFL a věřím, že ani ve druhé lize týmy nemají takové fanoušky jako právě my,“ poukazoval Vyleta a závěrem dodal: „Chtěl bych pozvat širokou veřejnost na největší zápas, co se v našem kraji může hrát, doufám, že si na stadion v Drahovicích najde cestu více fanoušků než na poslední derby a udělají skvělou kulisu.“

OBRAZEM: Demolice. Slavia přetavila bitvu o vládce kraje v gólové hody