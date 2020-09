Ta po Hostouni přišla o další zápas, tentokrát s Pískem, když Jihočeši jsou taktéž jako Hostouň v karanténě. Podruhé tak bude muset trenér sešívaných Marián Geňo naplánovat náhradní fotbalovou náplň.

„Opět tak bude na programu náročný týden, kdy budeme tvrdě trénovat,“ přiblížil náplň nejbližších dní v podání Slavie trenér Marián Geňo.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Slabou náplastí tak může být pro Slavii postup do 3. kola MOL Cupu, když Vyšehrad se účasti vzdal, a postup tak padl na Slavii, která se podívá do třetího kola, kde narazila na ligový SFC Opava. Duel by se měl odehrát ve středu 30. září v Karlových Varech.