/FOTBAL/ Ani druhé jarní utkání fotbalistům karlovarské Slavie nevyšlo. Tentokrát nestačili při domácí jarní premiéře ve Fortuna ČFL A na pražský Motorlet. Tomu nakonec podlehli 1:4, když hattrickem se blýskl v barvách vítězného týmu bývalý slovenský reprezentant Miroslav Stoch.

Marian Geňo, trenér FC Slavia Karlovy Vary. | Foto: Daniel Seifert

„V podstatě stejná písnička jako na Bohemce. Snažíme se prolomit val soupeře a on nás trestá z brejků,“ zklamaně načal své hodnocení trenér Varů Marián Geňo. Přitom Slavia vstoupila do utkání nejlépe, jak mohla. V 5. minutě ji poslal do vedení ze značky pokutového kopu Václav Vyleta, který brankově potrestal faul na Pavla Maňáka v pokutovém území hostů. Slavia si posléze vytvořila i další šance, ale již bez gólového efektu.

Motorlet však dokázal jednobrankové manko smazat, to se psala 33. minuta, kdy prošel pražský záložník do šestnáctky Slavie, kde přešel před dva hráče a jeho následný oblouček na zadní tyč, brankově zúročil ve vyrovnání Vít Kolář. „Začátek jsme měli přitom skvělý, rychle jsme se dostali do vedení, vytvořili si i další možnosti přidat druhý gól, ale to se nepovedlo. Naopak soupeř je poprvé ve 33. minutě u nás ve vápně a po našem nedůrazu vyrovná,“ zlobil se Geňo.

Po obrátce stran pak hosté z Prahy přichystali Varům pořádný šok. Ve 46. minutě se nádherně trefil zpoza šestnáctky Miroslav Stoch, který tak odstartoval svůj gólový galakoncert. „O půli si řekneme, že nechceme nakopávat a nesmíme dát kolem vápna prostor Stochovi. Dopadne to tak, že po půl minutě máme míč na noze, v podstatě ho přihrajeme soupeři a Stoch dá gól,“ kroutil hlavou kouč Slavie.

V 88. minutě pak přidal Stoch třetí branku hosté hanákem, a vše završil v 93. minutě po zaváhání Pavla Maňáka u šestnáctky Motorletu, kdy ho obral o míč jeden z hráčů, a následně vyslal Stocha do samostatného úniku, když zkušený player nezaváhal, a dokráčel během druhé části zápasu k hattricku.

„Motorlet se pak soustředil na obranu, musím říct, že velmi dobře, sice se hrálo na polovině soupeře, ale do větších šancích jsme se vinou často nakopávaných míčů bohužel nedostali. V posledních minutách jsme poslali všechny útočné hráče na hřiště s cílem vyrovnat, ale Stoch využil dva brejky a výsledek vypadá hrozivě,“ dodal Geňo k první jarní domácí porážce.

FC Slavia Karlovy Vary – Motorlet Praha 1:4 (1:1). Branky: 5. Vyleta Václav (PK) – 33. Kolář Vít, 46. , 88. a 93. Stoch Miroslav. Rozhodčí: Duda. ŽK: 3:3. Diváci: 100. Karlovy Vary: Chára – Vyleta, Owolabi, Skala, Matoušek – Okorie, Krčma (62. Wireko), Touré (71. Kormos), Prágr (83. Horník) – Červený, Maňák.