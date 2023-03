„Plzeň jsme do ničeho nepouštěli, kromě standardních situací, ze kterých stejně nepřišlo ohrožení, nic neměla,“ přidával ještě k první části zápasu sokolovský kapitán. To po změně stran přeci jen jedna branka padla, a to v 65. minutě, když se kuriózní brankou prezentoval Milan Krůta.

Zdroj: tvcom.cz

„Do druhé půle jsme šli s jasnými pokyny, místo toho jsme začali dělat úplně zbytečně chyby,“ zlobil se Krlička. „Vrchol všeho byl gól, který jsme si dali sami. Při odkopu našeho hráče trefíme protihráče a spadne nám to do brány,“ kroutil nechápavě hlavou kapitán sokolovské kabiny. Pro Baník to tak byl hodně hořký vstup do jarní části. „Nasazení a bojovnost byly ale na úrovni, jedině takhle musíme pokračovat dále. Budeme doufat, že se to potom zlomí a body budeme sbírat,“ burcuje Krlička.

Viktoria Plzeň B – Baník Sokolov 1:0 (0:0). Branka: 65. Krůta Milan. Rozhodčí: Švagr. ŽK: 1:1. Diváci: 100. Sokolov: Hrabačka – Bleck, Toure, Kabantsov, Šulc – Krlička, Sory, Václavík (74. Doleček), Junior (87. Čížek), Vranovci (71. Peška) – Debellis (87. Martinez).