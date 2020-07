Na hřišti Sokolu Trnová nedaleko Plzně nastoupili horníci proti celku U19 Viktorie Plzeň.

Fotbalisté Baníku Sokolov 1948 zahájili přípravu na novou sezonu | Foto: Zdeněk Plachý

„Na utkání bylo vidět, od první až do poslední minuty, že jsme spolu poprvé v zápase. Soupeř byl fotbalovější, lepší v dovednostech. To je ale za takovéto situace normální. Nám šlo hlavně o to, aby utkání splnilo běžeckou, kondiční složku, a s tím jsme spokojeni,“ říká k duelu sokolovský trenér Víťa Vrtělka.