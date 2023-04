/FORTUNA ČFL/ Tvrdou lekci uštědřila rezerva Českých Budějovic v důležitém klání 20. kola Fortuna ČFL sokolovskému Baníku. V bitvě týmů bojujících o záchranu v třetiligové soutěži brali Jihočeši na sokolovském stadionu zaslouženou výhru 5:1.

Sokolov - České Budějovice B 1:5 (1:3). | Foto: Daniel Seifert

Přitom baníkovci vstoupili do zápasu aktivně, i přesto, že museli oželet z různých důvodů hned pětici hráčů. Rezerva Budějovic se sice rozjížděla v Sokolově pomaleji, ale byla v koncovce efektivnější. První branku obstaral ve 13. minutě Martin Prášek, který se nejlépe orientoval ve vápně domácího celku.

Než se Sokolov stačil vzpamatovat z první inkasované branky, musel lovit brankář Baníku Pavel Hrabačka podruhé míč za své svatyně, když v 16. minutě navýšil vedení hostů Libor Bastl. Fotbalisté Baníku však nesložili zbraně a ve 23. minutě je po chybě budějovické obrany navrátil zpět do zápasu kontaktní brankou Auron Vranovci. Na rozjeté Jihočechy to však nestačilo, když si dvoubrankové vedení vzali zpět ve 34. minutě, kdy se do střeleckých statistik zapsal Tomáš Hák.

Zdroj: tvcom.cz

I po změně stran se výběr Martina Pulpita snažil, bojoval, ale rezerva Českých Budějovic prokázala své kvality, což se promítlo i do skóre, když v 56. minutě definitivně srazil akcie Sokolova na nulu svou druhou trefou Libor Bastl. V závěru, přesněji v 79. minutě, pak stvrdil zaslouženou výhru hostů v podobě páté branky střídající Jonáš Vais.

FK Baník Sokolov – SK Dynamo České Budějovice B 1:5 (1:3). Branky: 23. Vranovci Auron – 13. Prášek Martin, 16. a 56. Bastl Libor, 34. Hák Tomáš, 79. Vais Jonáš. Rozhodčí: Baum. ŽK: 0:1. Diváci: 120. Sokolov: Hrabačka – Bleck, Toure, Martinez, Šulc – Kraclík (46. Vítovec), Krlička, Čížek (46. Schimmer)– Vranovci (67. Zázrivec), Doleček, Václavík.