Zlaté body totiž vystřelil Varákům obávaný kanonýr Martin Psohlavec, díky jeho trefě Slavia vyhrála 1:0 a vzhledem k průběhu duelu tato výhra patřila do kategorie cenných.

„První poločas se víceméně na hřišti nic zásadního nedělo, nikdo nechtěl udělat chybu, oba týmy si vytvořily jednu pološanci,“ vracel se k prvnímu poločasu, který toho po fotbalové stránce za zavřenými dveřmi rakovnického stadionu moc nenabídl, karlovarský trenér Marián Geňo.

Zdroj: Deník / Redakce

„I druhý poločas se prakticky nesl v duchu toho prvního, když oba týmy nechtěly udělat chybu. Byl to takticky vedený zápas z obou stran,“ připomněl Geňo dění ve druhém poločase, ve kterém si ani jeden tým nevytvořil brankovou příležitost.

Nakonec o osudu duelu rozhodly pokutové kopy. Nejdříve mohli jít z pokutového kopu do vedení hráči Rakovníka, ale kapitán domácích Jaroslav Červený nepotrestal faul varského Zdeňka Skaly, když svůj pokus nasměroval pouze do tyče. Co se nepovedlo jemu, povedlo se na druhé straně, když pokutový kop proměnil Martin Psohlavec, který potrestal zbytečný faul domácího brankáře na Dominika Mandulu.

„Rozhodly penalty, domácí ji neproměnili, my ano,“ podotkl k rozhodujícímu momentu zápasu Geňo. Karlovarský kormidelník se mohl v utkání navíc spolehnout především na obrannou řadu, kterou dirigoval nejlepší hráč zápasu Ludvík Tůma. „V zápase s Rakovníkem jsme to tentokrát nebyli úplně my, ale mohli jsme se spolehnout na naši kvalitní defenzivu,“ připomněl Geňo kvalitní výkon zadních řad svého výběru.

Zdroj: Deník / Redakce

Slavia tak dosáhla na důležitý tříbodový zisk, který ji posunul v tabulce na 9. místo. „Toto vítězství bylo hodně důležité, hlavně pak pro psychiku hráčů. Navíc třetí zápas po sobě vyhrát venku je samo o sobě úžasné,“ culil se spokojeně nejmladší trenér v třetiligové soutěži.

Před sebou mají slávisté prozatím čtrnáctidenní pauzu kvůli vyhlášení nouzového stavu. „Pauza se nám teď zrovna moc nehodí, mužstvo klape, všichni hráči jsou napumpovaní sebevědomím, ale co se dá dělat. Budeme se udržovat tréninkem, samozřejmě se nám teď při pohledu na tabulku bude trénovat v ještě větší pohodě. Všichni věříme, že se zase co nejdříve do toho třetiligového kolotoče vrátíme,“ dodal závěrem trenér Slavie.

SK Rakovník – FC Slavia Karlovy Vary 0:1 (0:0). Branka: 53. Psohlavec Martin (PK). Rozhodčí: Jansa. ŽK: 0:2. Slavia Karlovy Vary: Chára – Jáša, Tůma, Pěkný, Vyleta – Skala, Dubnička – Mandula, Vokáč, Maňák – Psohlavec (stř. Tesař, Prágr, Shorný).