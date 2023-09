Hit sedmého kola áčkové skupiny Fortuna ČFL ovládla na drahovickém stadionu rezerva pražské Slavie, která porazila tu karlovarskou 4:1.

Slavia Karlovy Vary – Slavia Praha B 1:4 (0:2). | Video: Daniel Seifert

„První poločas byla Slavie lepší v kombinaci, okamžitě po ztrátě míče nás presovala. My jsme měli velký problém udržet míč na svých kopačkách,“ přiznával karlovarský trenér Marian Geňo, že úvod patřil na drahovickém stadionu pražskému výběru.

A svou aktivitu přetavili hosté ve 28. minutě v úvodní branku, o kterou se zasloužil Jakub Kopáček. „Do vedení se ovšem dostal soupeř z prostoru, kdy náš hráč leží na zemi po úderu do hlavy, už jsem nám to stalo v sezoně podruhé,“ zklamaně se vracel Geňo k situaci, která brankové radosti hostů předcházela. hodně se zlobil Geňo. „Samozřejmě musíme reagovat lépe, ale divný gól,“ těžko kousal rozhodnutí sudího kouč Varů.

Druhou branku zasadila pražská Slavia domácímu výběru před obrátkou stran, kdy se blýskl parádním sólem Ogungbayi, který tak stanovil poločasový stav na 2:0 pro pražský tým. „Druhý poločas jsme už odehráli daleko lépe, dobře kombinujícím slávistům už jsme byli schopni odebrat více míčů, rozhodně nám pomohl i snižující gól,“ vracel se Geňo k 53. minutě, kdy jeho tým gólově zúročil pohlednou kombinační akci, na jejímž konci stál Maksym Skybinskyi.

Pražský tým se však inkasovanou brankou nenechal vůbec rozhodit, a dál pokračoval v nátlakové hře. „Byl to intenzivní zápas, kluci se rvali jak to šlo, ale pět minut před koncem to vzal na sebe opět Ogungbayi, který po svém druhém sólu zápas definitivně rozhodl, on byl tím rozdílovým hráčem,“ narážel Geňo na zlomový moment duelu. Definitivní tečku za duelem udělal v 90. minutě Jan Trédl, který upravil na konečných 4:1. „Musím uznat velkou kvalitu soupeře, ale v utkání jsme rozhodně nepropadli,“ těšilo i přes prohru karlovarského kouče.

Slavia Karlovy Vary – Slavia Praha B 1:4 (0:2). Branky: 53. Maksym Skybinskyi – 28. Jakub Kopáček, 39. a 85. Victor Boluwatife Ogungbayi, 90. Jan Trédl. Rozhodčí: Švagr. ŽK: 4:1. Diváci: 305. Slavia Karlovy Vary: Chára – Horník, Pěkný, Skybinskyi (78. V. Markovych), Vyleta – Rimovičs, Krčma, Gedeon (88. Zeronik), Andersen (88. M. Markovych) – Maňák – Červený.