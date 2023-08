/FORTUNA ČFL/ Až třetí pokus byl pro fotbalisty karlovarské Slavie v podzimní části Fortuna ČFL úspěšný. Na stadionu v Drahovicích dosáhli sešívaní na premiérový bodový zisk, když pokořili rezervu Bohemians Praha 2:1. Tu trefil Varákům hrající trenér Marian Geňo.

Slavia dosáhla na první body v podzimní části, porazila rezervu Bohemians 2:1. | Video: Michael Soldán

Na první branku si museli počkat fanoušci až do nastaveného času prvního poločasu, kdy šli hosté do vedení, když Těšínského centr z levé strany proskákal šestnáctkou Slavie k osamocenému Pomahačovi na okraj šestnáctky, který parádní trefou do protipohybu brankáře Varů Cháry, otevřel skóre duelu.

Slávisté ale dokázali po změně stran brzo gólově reagovat, když se v 65. minutě, blýskl po nahrávce Maňáka parádní trefou z dvaceti metrů Skybinskyi. To, ale nebylo ze strany Karlových Varů vše. V 70. minutě šel za dlouhým nákopem Vylety do šestnáctky hostů Geňo, kterého nepovoleně atakoval Petrouš a Slavia měla výhodu pokutového kopu, který přetavil ve druhou branku právě faulovaný Geňo. Do konce zápasu se již nic podstatného nezměnilo a Karlovy Vary si připsaly do třetiligové tabulky velmi cennou a důležitou výhru.

Zdroj: Michael Soldán

"Vítězství nad Bohemkou si hodně vážíme, kluci se hlavně ve druhém poločase rvali o první body, vydali se ze všech sil. I když jsme inkasovali branku jako první v nastavení první půle, věřili jsme, že kluci dokážou i proti tak kvalitnímu týmu zápas otočit a hlavně tu víru přenesli na hřiště. Máme první tři body a musíme se připravit na další utkání v Písku. Za zápas patří všem hráčům bez výjimky poděkovat a smeknout klobouk," řekl k premiérovému vítězství v podzimní části trenér Slavie Martin Bulíček.

Slavia Karlovy Vary – Bohemians B 2:1 (0:1). Branky: 65. Skybinskyi Maksym, 70. Geňo Marian (PK) – 45. Pomahač Denis. Rozhodčí: Hanousek. ŽK: 4:2. Diváci: 480. Karlovy Vary: Chára – Černý, Pěkný, Vyleta, Žilák (37. Geňo) – Skybinskyi, Maňák, Krčma, Andersen – Horník, Červený.