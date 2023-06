/FORTUNA ČFL/ Vítězné loučení. Fotbalisté karlovarské Slavie se rozloučili s drahovickým stadionem výhrou. V předposledním kole Fortuna ČFL sestřelili Přeštice až po zlepšeném výkonu ve druhém poločase, když nakonec dosáhli na výhru 3:1.

FC Slavia Karlovy Vary - FK ROBSTAV Přeštice 3:1 (1:1). | Video: Daniel Seifert

„Jsem rád, že jsme v posledním domácím zápase urvali tři body,“ neskrýval radost za úspěšnou domácí tečkou Marian Geňo, který opět vypomohl svému týmu přímo na hřišti. A měl k tomu řádný důvod. Doutkání totiž naskočili lépe svěřenci přeštického kouče Stanislava Purkarta. Byli aktivnější, navíc z první střely na branku Slavie skórovali, když lavičku hostů rozjásal již v 6. minutě Daniel Černý. Následně Přeštice mohly navýšit vedení, ale skvělým zákrokem se předvedl brankář domácích Jiří Chára, když podruhé již Černého skórovat nenechal.

„Přeštice byly lepším mužstvem, my se do nich vůbec nemohli dostat, těžko se jim pak i odebíraly míče,“ uznával Geňo, že hosté dělali jeho výběru v úvodu utkání nemalé starosti. Podruhé gólově uhodilo v Drahovicích až v samotném závěru prvního poločasu, kdy hlavou zužitkoval rohový kop sešívaných kapitán Václav Vyleta, který ve 45. minutě srovnal na 1:1. „To byl zlomový moment utkání, kdy jsme vstřelili gól do šatny,“ upozorňoval karlovarský kormidelník na důležitý zásah sešívaných.

Zdroj: tvcom.cz

I úvodu druhého poločasu patřil hostům, ale posléze převzali iniciativu na své kopačky slávisté, když svou převahu vyjádřili i brankově. „Druhou půli už jsme odehráli o hodně lépe, vytvořili jsme si šance, soupeře jsme dobře doráželi a odměnou nám byli dvě branky na konci zápasu,“ připomněl Geňo nejen svůj gólový počin ze 77. minuty, ale také brankovou radost Pavla Maňáka, který se blýskl v 88. minutě výstavní trefou z přímého kopu.

„Přestože jsme v posledních dvou zápasech bez šesti hráčů základní sestavy, tak jsem na hráče hrdý, jak jsme se dokázali semknout a dvakrát vyhrát,“ těšilo karlovarského trenéra. „Chtěl bych poděkovat fanouškům za celou sezonu, moc si té podpory vážíme,“ vysekl závěrem Geňo poklonu karlovarskému fanklubu, který byl na drahovickém stadionu opět vidět i slyšet.

Naopak velké zklamání opanovalo po utkání kabinu Přeštic. „Výkon v prvním poločase byl z naší strany velmi dobrý. Soupeře jsme podle mého názoru přehrávali, byli kompaktní a dali branku na 1:0. Pak jsme šli sami na branku, ale velkou příležitost jsme bohužel neproměnili, a tak přišel trest, kdy domácí ze standardní situace vyrovnali," hodnotil přestický trenér Stanislav Purkart obraz hry v úvodním dějství. „Ve druhém poločase už to nebylo ono, naše hra byla taková roztrhaná. Soupeř nás nakonec dokázal přetlačit, vstřelil dvě branky a vyhrál. Škoda jen naší velké tutovky za stavu 1:1. Kdybychom ji proměnili, mohl se zbytek zápasu vyvíjet jinak," doplnil Stanislav Purkart.

Slavia Karlovy Vary – Přeštice 3:1 (1:1). Branky: 45. Vyleta Václav, 77. Geňo Marian, 88. Maňák Pavel – 6. Černý Daniel. Rozhodčí: Nedvěd. ŽK: 2:1. Diváci: 120. Karlovy Vary: Chára – Matoušek, Pěkný, Prágr, Vyleta – Horník (89. Stařík), Geňo (82. Mašata), Toure, Skala – Maňák (90. Krčma), Červený (90. Gabriel).