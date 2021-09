FK Baník Sokolov 1948 – FC Písek fotbal 2:1 (1:0). Branky: 43. Kovář Daniel (PK), 80. Mlika Jiří – 55. Schramhauser Patrik. Rozhodčí: Paták. ŽK: 2:2. Diváci: 150. Baník Sokolov: Štrunc – Blažek, Kolář, Neudert, Čermuš – Bílek (62. Stöckner), Hajdo, Kovář (45. Šulc), Řezáč, Fišer (62. Olah) – Mlika (90. Strmiska).

„Jsem za kluky strašně rád,“ hledal jen slova chvály po utkání sokolovský trenér Jiří Štěpán a pokračoval: „Poprvé jsme odehráli celých devadesát minut.“

A měl k tomu řádný důvod. Duel se totiž odehrál za doprovodu deště, který již před začátkem zápasu značně ztížil terén.

Sokolov dosáhl ve Fortuna ČFL A na premiérové body, udolal Písek 2:1.Zdroj: Daniel Seifert„Pro oba týmy to bylo stejné, ale na druhou stranu nebudu lhát, že nám to pomohlo v naší bojovné hře,“ přiznává Štěpán.

Podmáčený terén dělal hostům z jihu Čech problémy. „Písek hraje velmi dobře kombinačně, ale tentokrát to měl hodně ztížené,“ upozorňuje trenér Sokolova. Skóre duelu otevřel Baník, když v závěru prvního poločasu uspěl ze značky pokutového kopu Daniel Kovář.

Písek však záhy po obrátce stran dokázal srovnat, to se psala 55. minuta. „Pro nás bylo důležité, že jsme i po inkasované brance hráli s nasazením,“ chválil si změnu oproti předešlým zápasům svého týmu Štěpán.

A právě bojovnost Sokolova byla odměněna, když se v 80. minutě prosadil nestárnoucí kanonýr Jiří Mlika, který zařídil Baníku tříbodovou radost.

„Určitě je to pro hráče důležitá psychická vzpruha. Přesvědčili se, že hrát fotbal umí, a já věřím, že to nebyl ojedinělý výkon, ale že na něj v následujících zápasech navážeme,“ připomíná Štěpán další anglický týden svého týmu.

Již ve středu 1. září zamíří Sokolov k dohrávce 1. kola na půdu Králova Dvora. „Musíme před nabitým programem zregenerovat a dobře se připravit, ale pokud se vyhraje, jde to vždy lépe,“ je si vědom kouč Baníku.

„Čeká nás náročný zápas a my bychom rádi navázali na utkání s Pískem,“ přeje si Štěpán. O víkendu pak čeká baníkovce další výjezd, a to do Prahy, kde se střetnou s rezervou pražské Slavie.

„To bude další náročný zápas. Budeme se snažit dosáhnout na další důležité body,“ dodává závěrem k hodnocení Štěpán.