FOTO/VIDEO: Slavia zlomila Rokycany ve druhé půli, čtyřmi góly

Slávisté vyhráli první poločas v poměru 5:1, když posléze po změně stran navýšili dvěma zásahy na konečných 7:1. „Výsledek je pro Petřín krutý, rozhodně to nebyl zápas, který se hrál na jednu branku,“ zdůrazňuje karlovarský trenér.

„Jsem rád, že se nám daří střílet branky, a navíc se nám daří hrát organizovaně a zejména týmově,“ chválil si výkon všech hráčů, kteří táhnou za jeden provaz.

„Přes týden hráči tvrdě trénují, a když se jim daří vyhrávat ještě o víkendu, tak je to fajn, i když je to jen příprava. V mužstvu panuje dobrá nálada, a to se pak na všem líp pracuje,“ dodal k hodnocení duelu s Petřínem.

FC Slavia Karlovy Vary – SK Petřín Plzeň 7:1 (5:1). Branky Slavie: Kolařík Ondřej 3, Prágr Jiří 2, Červený Jaroslav, Debellis Martin, Farid Sammy. Slavia Karlovy Vary: Chára (46. Gembický) – Hudec, Dubnička, Pěkný, Vyleta – Kolařík, Prágr (60. Gabriel), Skala, Matoušek – Debellis, Červený (60. Farid).