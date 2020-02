V derby s chebskou Hvězdou totiž tahali za delší provaz fotbalového provazu hosté z Chebu, kteří nakonec přišli o senzační skalp pět minut před koncem duelu, kdy Slavia vstřelila rozhodující branku na 3:2.

Sešívaní museli oželet služby některých hráčů a to se promítlo i do utkání. Již ve 3. minutě šla chebská Hvězda do vedení, když pokutový kop s přehledem proměnil Pavel Veleman, který tak potrestal ruku karlovarského Aleksandera Tasiće v pokutovém území. Z vedení se ale Hvězda neradovala dlouho, po akci Pavla Maňáka srovnal ukazatel skóre Jiří Procházka. Vedení si vzali hráči Chebu zpět ve 31. minutě, kdy se do statistik zapsal Jakub Anděl. Po změně stran přidala Slavia na obrátkách a v 59. minutě vyrovnal úspěšný střelec Pavel Maňák. V 76. minutě se pak poroučel předčasně pod sprchy po vyloučení Rostislav Vokáč, a Hvězda si tak vystřihla čtyřiadvacetiminutovou přesilovku.

Tu však nevyužila a naopak inkasovala. V 85. minutě využil nabídku Zdeňka Skaly Lukáš Šulc, který prošel přes dva hráče a svou akci gólově zakončil, a Slavii tak zařídil v přípravě vydřenou výhru. „Chyběli nám někteří zranění hráči, takže jsme museli zamíchat sestavou a opět jsme vyzkoušeli mladíky. Zápas byl opravdu tvrdý ze strany Chebu, který hrál důrazný fotbal, na druhou stranu nám zápas ukázal některé krizové situace a jak se v nich kdo chová. Vyzkoušeli jsme si také oslabení a další věci,“ ohlédl se za duelem karlovarský trenér Robert Žák. Naopak velká spokojenost i přes porážku panovala po utkání v kabině chebské Hvězdy. „I přesto, že jsme utkání prohráli, kluci podali nejlepší výkon v zimní přípravě. Plnili taktické pokyny, utkání mělo tempo a nasazení a s výkonem jsem spokojen,“ chválil si výkon v derby chebský asistent Petr Aleksic. Karlovarskou Slavii čeká další přípravný duel v sobotu 22. února, kdy bude hostit od 10.30 na drahovické umělce Duklu Praha B.

FC Slavia Karlovy Vary – FK Hvězda Cheb 3:2 (1:2). Branky: Procházka Jiří, Maňák Pavel, Šulc Lukáš – Veleman Pavel (PK), Anděl Jakub.

FC Slavia Karlovy Vary: Chára – Tosić, Holík, Šulc, Zedníček – Skala – Hudec, Vokáč, Maňák, Kalina – Procházka (stř. Harasiewicz, M. Stöckner, Fencl, Shorný).

FK Hvězda Cheb: Mácha – Netrval, Veleman, Hucl, Mojcher – Janda, Anděl, Bauer, Lhotský – Kubinec, Iterský (stř. Bertelman, Znak, Vlk, Klepáček, Hrotek).