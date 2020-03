„Jakýkoliv bod,“ bez zaváhání vypálil své přání k prvnímu duelu karlovarský trenér Robert Žák.

Předposlední tým ze západu Čech se představí pro změnu na půdě dvanáctého týmu třetí ligy. „Čeká nás běhavý, technický mladý tým, takže na druhou stranu bychom mohli využít naše zkušenosti,“ narážel Žák na starší hráče ve svém týmu. Sám ale ví, že to bude náročná šichta. „Samozřejmě to bude těžké utkání, ale myslím si, že půjde vidět, že to bude první v jarní části,“ přemítal karlovarský kouč.

„My musíme do utkání vstoupit zodpovědně, vyvarovat se chyb zejména v obranné fázi,“ odtajnil taktiku, která by mohla Varům přinést kýžené vytoužené body. „Uvidíme, v jakém složení nakonec z důvodu zdravotního stavu nastoupíme,“ přidal k otazníkům v sestavě Žák.

„Musíme zkusit něco urvat, jelikož v závěru soutěže bude rozhodovat každý bod a nás posléze čeká šílené rozlosování, takže bychom chtěli dosáhnout na jakýkoliv bod,“ dodal závěrem Žák.

První jarní utkání odehrají slávisté v neděli 8. března Na Litavce, kde jejich duel s Příbramí B odstartuje ve 14.45.