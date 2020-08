Fanoušci ho v Sokolově vídali během druholigových sezon především v dresech soupeřů, Mostu, Ústí, Varnsdorfu. Tradičně měl ale v hledišti transparent, zdravila ho rodina i příznivci Baníku. Teď se vrátil. Ve 33 letech. Na pomoc mateřskému klubu v jeho těžké chvíli. Jiří Procházka.

Minulou sezonu strávil vytáhlý útočník, který má na svém kontě zápasy za mládežnické reprezentace i prvoligové Teplice, v karlovarské Slavii, tam se ale rozhodl skončit.

„Potom se mi ozval Tomáš Provazník. Jeho nabídka se mi líbila. Ani to nebylo o penězích, ale spíše o tom, že jsem tady vyrůstal, jsem zdejší odchovanec a pro Baník mám slabost,“ vysvětluje, jak se znovu dostal na sokolovský stadion.

V sobotu si navlékl kapitánskou pásku a šel na věc. Obnovená premiéra se mu ale nevyvedla, mladý hornický tým podlehl v prvním utkání v ČFL Motorletu Praha 0:2. „Na balonu jsme byli celý zápas lepší, ale hraje se na góly a ty dal soupeř, k tomu měl další dvě příležitosti. My jestli jsme si vytvořili za celý zápas dvě šance, a to je hodně málo,“ popisuje.

Jiří Procházka věří, že výkon Baníku půjde postupně nahoru. „Bude si to sedat. Musíme si zvyknout tady na ten fotbal. Budeme muset asi upustit od nějakého hezkého projevu a začít se snažit urvat body jakýmkoliv způsobem. Proti Motorletu jsme sice hráli hezky, ale neúčelně. O tom ČFL je, je to souboj, souboj a zase souboj, nic jiného,“ poukazuje.

Spolu s brankářem Jakubem Dvořákem a Danem Kovářem má být tahounem velmi nezkušeného celku. „Já věřím, že to tak bude, v kabině se ale teprve seznamujeme. Všechno to bude chtít čas,“ upozorňuje.

Sám se svým výkonem teď nebyl spokojen. „Soubojů jsem měl hodně, ale málo šancí. Útočník potřebuje mít příležitosti, potřebuje dvě tři gólovky, aby mohl dát branku. Z tohohle pohledu byl zápas špatný, ze své strany ho nehodnotím dobře,“ říká sebekriticky.

Cesta k úspěchu povede podle Jiřího Procházky po nezbytném sehrání přes zjednodušení hry. „Abychom se dostali více do šancí, ať ten gól dá kdokoliv, nemusím ho dát já,“ pokračuje.

Z hornického týmu je téměř jediným hráčem, který má s Českou fotbalovou ligou zkušenosti. Třetí liga tak Jiřího Procházku ničím nepřekvapila. „Úplně přesně nám to ukázalo, co jsem čekal. Soupeř byl zkušený, my jsme hráli a hráli, naivně a oni nás potrestali ze všeho, z čeho mohli,“ krčí rameny.