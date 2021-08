Další velký návrat. Sokolovský dres znovu obléká útočník Jiří Mlika. Baníku pomáhal před 15 lety při jeho premiérové sezoně ve druhé lize. Celkem v hornickém městě odehrál šest sezon, nakopáno má ale taky něco v naší nejvyšší soutěži, za Příbram a Viktorii Plzeň. Teď je znovu zpět. Jirka Mlika kanonýr.

Jiří Mlika znovu oblékl dres Baníku SokolovZdroj: Zdeněk Plachý

„Moc jsem se těšil, vybavily se mi vzpomínky z kabiny, ze zápasů. Na trenéry a spoluhráče, které jsem tady potkal, je to zajímavé. Jsem rád, že jsem tady,“ podělil se o své pocity.

Po zápase s Motorletem mu nebylo úplně do řeči. „Teď jsem samozřejmě hodně zklamaný, protože jsme prohráli,“ podotkl.

Baník musel v úvodu přežít dvě vyložené šance Pražanů, potom se ale mladý tým pral na hřišti statečně. „Kromě prvních dvaceti pětadvaceti minut jsme myslím nebyli extra horším týmem. Hosté měli asi více tutových šancí, ale bod jsme si určitě zasloužili, minimálně za bojovnost,“ míní Jiří Mlika.

Sám mohl ve 22. minutě otevřít skóre, chyběly centimetry… „Byl to rychlejší brejk, někdo tam potáhl balon, čekal jsem, až mi to přihraje. Měl jsem míč trošku za sebou, tak jsem se ho snažil dát na zadní z první a gólman to konečky prstů vytáhl na tyč,“ popisuje situaci zkušený exligový harcovník.

Jiří Mlika se brankově neprosadil a v 65. minutě putoval ze hřiště dolů. „Myslel jsem, že tam budu déle. Věřil jsem, že nějaký gól dám. Škoda, nedopadlo to,“ krčí rameny.

Jak se už napotřetí ocitl v Sokolově? „Byl jsem v nižší soutěži v Německu. Tady v Sokolově jsem začal trénovat už v lednu, přes covidové období. Zase jsem dostal chuť to zkusit. Jsem na tom teď dobře fyzicky, tak jsem si řekl, proč ne,“ vysvětluje.

Třetí ligu si Jiří Mlika zahrál po dlouhých letech. „Popravdě jsem nevěděl, co od toho čekat. Naposledy jsem ji hrál asi v Plzni, když jsem nenastoupil za áčko, tak mě posílali za béčko, to je asi deset jedenáct let. Myslím, že to mělo slušnou úroveň, ale je to první zápas. Motorlet neměl špatný tým, ale asi nás čekají i lepší soupeři,“ odpozoroval na trávníku.

V mladém sokolovském celku je nedávno 41letý Jiří Mlika pravým matadorem. „Jsem trochu odskočený,“ směje se. „Kluci tady byli hození do vody, optimální by bylo, kdyby nastupovali někde v divizi a pomalu se rozkoukávali v dospělém fotbale. Ale na to, že to byl pro hodně z nich první zápas ve třetí lize, tak to nebylo špatné,“ povzbuzuje na závěr.