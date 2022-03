Hbitý útočník absolvoval druhou přípravu v podání Slavie, tentokrát si vystřihl tu zimní. „Musím říct, že jsme měli perfektně připravené tréninky a celou přípravu a zvládli jsme spojit kondiční stránku i s herní formou, což pro nás hráče je vždy o dost příjemnější,“ přiznává, že s míčem je příprava zábavnější, a hned přidává s úsměvem: „Samozřejmě kondice ve formě běhání nechyběla.“

Sešívaní odehráli během přípravy osm zápasů, ve kterých dosáhli na osm výher. A právě Debellis patřil společně se svým parťákem z útočné linie Varů Jaroslavem Červeným ke gólovým tahounům.

„Každému hráči přidá na sebevědomí, když se mu podaří vstřelit nějakou tu branku, a u mě tomu není jinak. Člověk si více věří a hraje více uvolněně. Každá branka je důležitá jak pro mě osobně, tak hlavně pro tým,“ upozorňuje Debellis. Do přípravy se zapojily i nové tváře, na které budou hráči Slavie v jarní části třetiligové soutěže spoléhat.

„Posily, které k nám přišly, nám určitě hodně pomohou,“ narážel Debellis na zimní příchody ostrovského Martina Matouška či ústeckého Ondřeje Kolaříka. „Do kabiny zapadli skvěle a myslím si, že máme perfektní partu,“ chválil si atmosféru v kabině Slavie rychlonohý útočník.

Slavii však čeká během jarní části České fotbalové ligy vzhledem k vyrovnanosti tabulky náročná šichta. „Konkrétní cíle striktně nemáme,“ prozradil rodák ze Štědré, že se budou soustředit na každé utkání.

„Musíme navázat na přípravu a na výkony, které jsme v posledních zápasech podávali,“ naráží na vítěznou vlnu během přípravných zápasů, na kterou by rádi v jarní části navázali.

Body však budou chtít tradičně i ostatní týmy, a tak nikdo nedostane žádný bod zadarmo. „Soutěž bude vyrovnaná, ale síly se dají měřit s každým. Budeme se snažit zodpovědně pracovat a plnit věci, co se po nás chtějí, a věříme, že nám to třeba přinese i posun o nějakou tu příčku výše,“ přeje si posun v tabulce směrem nahoru.

„Jsme ale nohama na zemi a musíme začít od poctivé práce a uvidíme v průběhu soutěže a následně na konci, na co to bude stačit,“ upozorňuje, že do druhé části ČFL budou sešívaní vstupovat s pokorou.