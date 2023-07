/FOTBAL/ Karlovarská Slavia, která bude jako jediná hájit čest Karlovarského kraje v České fotbalové lize, se dnes navrátí do zbroje. Po menší přestávce odšpuntuje neoblíbenou letní přípravu.

„Přípravu absolvujeme doma ve Varech, máme tu vše co potřebujeme ke kvalitnímu tréninku,“ narážel trenér Marian Geňo na kvalitní podmínky, které sešívaní mají ve svém fotbalovém areálu v Drahovicích. Během fotbalové výluky doznal i kádr třetiligového účastníka několika změn. Do Ostrova zamířilo hned trio hráčů, brankář Dominik Vaněček a záložníci Martin Matoušek a Jakub Gabriel. Do Horního Slavkova se pak navrátil záložník Jiří Prágr.

„Posily zatím ještě nemohu prozradit, ještě není nic definitivně dotaženo. Ale je jasné, že dva, tři zkušenější hráče, bude potřeba přivést. V přípravě se k nám připojí tři hráči z dorostu, chceme aby se nám ukázali v našem kolektivu,“ řekl k pohybům k pohybům v kádru Geňo. Během letních galejí odehrají sešívaní také čtyři přípravné zápasy. První v sobotu 15. července od 10.00 hodin s Ostrovem.

„Devatenáctého července nás čeká od 18.00 hodin zápas s Březovou, 22. července od 11.00 hodin ve Varech utkání s Chomutovem a 29. července se představíme v Teplicích, kde se od 10.30 hodin střetneme s Ústím,“ doplnil Geňo k přípravě, kterou pod jeho vedením Slavia dnes odstartuje.