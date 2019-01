Karlovy Vary – První změnu má během fotbalové přestávky za sebou karlovarská Slavia, tedy nováček Fortuna České fotbalové ligy.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Jiří Oborný

„Začátek jsme měli nad očekávání dobrý, ale v závěru se nedařilo, což pro nás bylo zklamáním,“ ohlédl se za podzimní částí ředitel a předseda představenstva karlovarské Slavie Stanislav Štípek.

Slavia rozjela velký fotbalový projekt, ve kterém hraje velkou roli nejen Česká fotbalová liga, tedy třetí nejvyšší fotbalová soutěž Česka, ale také mládež, to je hlavní devíza klubu z lázeňského města.

„Třetí liga je pro nás stěžejní, jelikož ji chceme dlouhodobě pro Karlovy Vary udržet. Dále chceme, aby dorostenci postoupili do krajského přeboru, a fungovala tak i nadále kombinace, že mohou dostat šanci v našem A-týmu,“ poukázal Štípek.

Právě po skončeném podzimu, ve kterém Slavia z pozice nováčka obsadila šestnáctou příčku, přišla v klubu zásadní změna, na trenérském postu. „Chtěli jsme dát týmu nový impuls,“ narážel Štípek na změnu trenéra, když Karla Tichotu nahradilo netradičně trenérské trio v čele se zkušeným koučem Robertem Žákem, kterému budou pomáhat šéftrenér střediska mládeže Slavie a výběru U15 Dan Drahokoupil a kondiční trenér David Vácha.

„Robert Žák je velmi zkušený trenér, od kterého si hodně slibujeme. Jelikož není místní, tak vidí to, co my nevidíme, a to by mělo tým posunout,“ přemítal Štípek. Druhým do party bude David Vácha.

„V dnešní době je už kondiční trenér nezbytnou součástí týmu, my jsme rádi, že David na naši nabídku kývl, a věříme, že posune výkonnost hráčů, kam je potřeba,“ přeje si Štípek. Třetí posilou trenérského týmu je šéftrenér střediska karlovarské Slavie Dan Drahokoupil.

„Dan Drahokoupil se s Robertem Žákem velmi dobře zná, takže pro nás je to ideální vazba,“ vysvětlil předseda představenstva. Během přestávky opustili karlovarský klub Jan Staněk či Dan Krlička. Dále zpět do Plzně zamířili brankář Šampalík a Suchý. „Šmídl má zájem u nás pokračovat, tak uvidíme, jak vše dopadne. Odchod Krličky nás samozřejmě mrzí, jelikož to je hráč s velkým potenciálem, ale nedá se nic dělat. Honza Staněk patřil dlouho k základním kamenům, za což mu patří poděkování, a také mu přejeme, aby se mu v novém klubu dařilo,“ dodal ke změnám v kádru Štípek.

Šanci tak dostanou během přípravy tradičně nadějní dorostenci, ať už to jsou Mašata, Frána či Knop. „To je naše vize, dávat šanci dorostencům, kteří tak mohou nabírat cenné zkušenosti, a navíc je to motivace dostat se do A-týmu. V jednání máme ještě dva tři hráče z Mostu, kde právě naposledy působil Robert Žák, čímž bychom mohli řádně okysličit třetiligový kádr,“ podotkl Štípek. Cíl tedy Slavia nemění. „I když by to v tomto soutěžním ročníku mělo býti lehčí, když by měl sestoupit pouze jeden tým, tak chceme soutěž zachránit. Víme, že to bude těžké, jelikož nás dělí od sestupové příčky dva body a týmy jsou hodně vyrovnané, ale budeme bojovat,“ slibuje závěrem Štípek.