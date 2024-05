„Měli jsme dobrý vstup do utkání, kdy jsme se rychle ujali vedení po standardní situaci,“ narážel trenér Karlových Varů Marián Geňo na úvodní branku duelu, kterou obstaral ve 13. minutě Jaroslav Červený.

„Pak jsme celkem slušně odráželi útoky soupeře,“ pochvaloval si Geňo. Pak, ale na pořad přišla 31. minuta, kdy měli domácí výhodu pokutového kopu. „V podstatě jsme soupeři darovali penaltu, v tu chvíli jsme se jako již poněkolikáté na jaře zachovali hodně naivně,“ zlobil s kouč Slavie. Jenže další tvrdá rána následovala, kdy po změně stran musel předčasně pod sprchy záložník John Alozie.

„Nástup do druhé půle se nám nepovedl, Alozie se žlutou kartou udělal nesmyslný faul na půlce soupeře a my museli do deseti,“ kroutil hlavou Geňo. A právě vyloučení karlovarského hráče určilo ráz druhého poločasu.

„My se museli soustředit víceméně na defenzivu, hráči to odpracovali, uskákali standardky a tím pádem jsme přivezli bod,“ podotkl k týmového výkonu svého výběru. I před bodový zisk, Slavia pomýšlela na výhru.

„Škoda, že jsme nehráli v jedenácti, věřím, že dopředu by jsme něco vymysleli, touha hráčů zachránit ČFL je obrovská,“ říká k bojovné náladě v karlovarské kabině, která jde za udržením třetiligové příslušnosti kouč Varů.

„Vzhledem k vývoji ve druhé lize to pro nás bude opravdu těžké, ale stále nám věřím. Teď v pátek nás čeká juniorka Viktorie Plzeň, jsem přesvědčen, že v domácím prostředí s vynikajícími fanoušky jsme schopni se porvat o tři body,“ připomněl Geňo závěrečné domácí vystoupení, které se ponese v duchu západočeského derby.