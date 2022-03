I Sokolov prošel během přestávky několika změnami, tou zásadní byl příchod trenéra Miloslava Janovského, který tak přichystal baníkovcům pořádně výživné zimní galeje.

„Za sebe mohu říct, že toto byla nejhorší zimní příprava, co jsem zažil,“ přiznává stoper Sokolova Daniel Krlička, že zimní příprava byla hodně náročná.

„Doufám, že se nám to vrátí v sezoně,“ přeje si zúročení tréninkového drilu v jarní části třetiligové soutěže. Sokolovu nevyšel podzim podle jeho představ, to by chtěl napravit právě v jarní části. „Nesmíme koukat na to, co bylo na podzim,“ má jasno Krlička.

Teď mají baníkovci před sebou první ostrý start, který si odbudou na Motorletu, jemuž se však v podzimní části v domácím prostředí příliš nedařilo, když v sedmi duelech dosáhl na devět bodů. „Samozřejmě bychom byli rádi, kdyby jim to ještě minimálně jeden zápas vydrželo,“ říká k bilanci Motorletu Krlička.

Sám ví, že jeho tým čeká náročný zápas. „Většina týmů přes zimní přestávku obměnila své soupisky, takže nevíme, co od soupeře čekat, ale chceme uspět,“ dodal závěrem.