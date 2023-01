„Přípravu zahájíme 9. ledna,“ prozradil hlavní trenér karlovarské Slavie Marián Geňo, kdy se navrátí po fotbalové výluce jeho družina do tréninkového procesu. Kdo však čekal, že sešívaní po skončení podzimní části obdrželi individuální plány, jako tomu tradičně bývá v jiných týmech, tak by se spletl. „Kluci jsou již dostatečně zkušení, aby věděli, jak ten měsíc volna využít,“ vysvětloval Geňo.

„Většina z nich stejně nevydrží jen ležet na gauči,“ naráží trenér na to, že své hráče velmi dobře zná. Proto i tradiční vážení na úvod zimní přípravy byste hledali na prvním tréninku Slavie po vánočních svátcích marně. „Kluci hrají třetí ligu, moc dobře vědí, co si můžou dovolit. Samozřejmě kdyby přišel někdo s pěti kily nahoře, tak to není dobře. Samozřejmě nějaký přehled máme, ale je potřeba v některých věcech přenést zodpovědnost na hráče, a tato je jedna z nich,“ poukazuje kormidelník Slavie.

Během zimní přípravy budou hltat sešívaní zimní galeje čtyřikrát v týdnu, k tomu jim pak přihodil trenér jako zpestření víkendový zápas. „Na Slavii máme vše, co k tréninku potřebujeme, hřiště, halu, posilovnu, saunu, schody, a daleko není ani les (smích), máme ideální podmínky na to, se nadále zlepšovat,“ připomíná Geňo kvalitní podmínky drahovického areálu, který budou v rámci zimní přípravy využívat.

„Co se týká přípravných zápasů, tak jsme se snažili vybírat mužstva, která v sezoně nepotkáváme. Takže nás čekají týmy ze druhé skupiny ČFL, ať už to jsou Teplice B, Ústí nad Labem nebo Most. Zajímavé bude také utkání s dorostenci Sparty na Strahově nebo také duely s regionálními týmy Ostrovem a Březovou,“ nastínil Geňo, jak by mělo vypadat obsazení přípravných duelů. Do galejí tradičně naskočí po boku ostřílených hráčů také nadějní mladíci. „Těm dáváme šanci celoročně, záleží na nich, jak si řeknou o stálé místo v áčku. Určitě i nyní dostanou prostor se ukázat,“ poukazoval Geňo.

Ten se se svými kolegy zaměří během přípravy především na detaily. „Mužstvo máme delší dobu pohromadě, takže není potřeba dělat nějaké zásadní změny, bude to spíše o práci s detaily,“ vypočítává Geňo. „Hlavně bych byl rád, kdyby se nám vyhýbala zranění,“ přeje si karlovarský trenér.

Slavia udržela vesměs celý kádr, který absolvoval podzimní část třetiligové soutěže, pohromadě, čímž rozprášila dohady o odchodech. „Odchod žádný nebude, podařilo se nám udržet mužstvo nadále pohromadě,“ podotýká Geňo ke kádru, který absolvuje zimní dril.

Slávisté se navíc poohlédli po posilách. „Mohu slíbit, že se k nám vrátí někteří hráči z minulosti, ovšem jména ještě nepovím, po prvním tréninku vše oznámíme,“ dodal závěrem Geňo.