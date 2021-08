Dnes bude usilovat shodně od 18 hodin trio týmů z Karlovarského kraje o postup do 2. kola MOL Cupu.

Slavia Karlovy Vary, Baník Sokolov a Viktoria Mariánské Lázně se dnes představí v 1. kole MOL Cupu. | Foto: Daniel Seifert

Nejtěžší úloha čeká třetiligovou karlovarskou Slavii, která došla v loňském ročníku do osmifinále. Tentokrát načne pohárovou pouť v Kolíně, kde se jí postaví do cesty tamní Sparta, tedy účastník Fortuna divize C.