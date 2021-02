Slezané sice dorazili do lázeňské metropole s řádně omlazeným kádrem, přesto byli jasným favoritem, ale pouze na papíře. Slávisté nabuzeni návratem na zelené kolbiště totiž papírové předpoklady rozcupovali na cáry.

Sešívaní svého soka předčili nejen nasazením, ale také bojovností a svůj hlad po výhře přetavili v zaslouženou výhru 3:0, když se tak postarali o senzaci na úkor Opavy a postoupili zaslouženě do osmifinále MOL Cupu.

„Pro nás je to neuvěřitelný úspěch,“ culil se po utkání, opojen postupovou euforií, karlovarský trenér Marián Geňo. A důvod k tomu měl velký. Husarský kousek, který se jeho týmu povedl, totiž nemá ve fotbalové historii v městě minerálních pramenů obdoby.

„Cíl byl jasný, postoupit, ale věděli jsme, že nejsme favorité a že to bude hodně těžké,“ přiznává Geňo předzápasové obavy. Jenže ty byly zcela zbytečné. Slávisté si totiž šli od úvodního hvizdu rozhodčího Matějčka za postupem. „Byl to zápas o tom, kdo dá první gól,“ poukazuje karlovarský trenér.

Fotbalisté karlovarské Slavie si drze vyšlápli na omlazený tým ligové Opavy, který porazili v poměru 3:0.Zdroj: Deník / Daniel Seifert

„Kdyby se to povedlo Opavě, těžko bychom asi manko doháněli,“ přemítá nad gólovým scénářem, který se však v lázeňském městě neujal. Naopak gólově udeřili hráči Slavie, jmenovitě Rostislav Vokáč, který ve 30. minutě vystihl malou domů v podání opavského Blažka a slávistickou družinu poslal do vedení.

„Vytvořili jsme si během prvního poločasu několik šancí a prakticky nám k úvodní brance napomohl soupeř, když po dobrém napadání vystihl jeho přihrávku Vokáč, který poté skóroval,“ vracel se ke zlomovému momentu pohárové bitvy Geňo. „Tato branka pro nás byla velmi důležitá,“ má jasno.

Po změně stran však Slavia brankově udeřila podruhé, když se tentokrát zapsal do střelecké listiny Zdeněk Skala. „Druhý gól nás uklidnil a my se mohli zatáhnout a hrát na brejky, když jeden z nich jsme dokázali využít,“ naráží Geňo na třetí branku svého týmu, kterou obstaral střelecky naladěný záložník Rostislav Vokáč, který tak stvrdil postup Karlovaráků do další fáze poháru.

Fotbalisté karlovarské Slavie si drze vyšlápli na omlazený tým ligové Opavy, který porazili v poměru 3:0.Zdroj: Deník / Daniel Seifert

„Velmi dobře zahráli všichni hráči, vyzdvihnout bych však chtěl defenzivu, která soupeře prakticky do ničeho vážnějšího nepustila,“ pochvaloval si výkon své fotbalové družiny Geňo.

„To, že Opava dorazila omlazená, to je pravda, ale to nesnižuje náš výborný výkon, který všichni hráči podali,“ přidával svůj pohled na oslabeného soupeře.

Slávisté tak mohou vyhlížet v osmifinále MOL Cupu zvučného soupeře. O tom, který to bude, se rozhodne až po dohrávaných zápasech. Do osmifinále již postoupily ligové týmy Slavia Praha, Sparta Praha, České Budějovice, Mladá Boleslav, Bohemians Praha, Teplice, Slovácko, Brno a druholigové celky Hradec Králové či Vlašim. Své utkání pak ještě odehraje Viktoria Plzeň, Olomouc, Jablonec, Liberec a Ostrava.

„Samozřejmě bychom si přáli jednoho z tria Sparta, Slavia, Plzeň, ale myslím si, že bude jedno, kdo to bude, protože pro nás to bude taková nadstavba, už si můžeme tyto zápasy na ligových stadionech jen pořádně užít,“ prozradil Geňo závěrem, koho by si přál v osmifinále poháru, které se již hraje systémem doma, venku.