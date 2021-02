Sedmadvacetiletý hornoslavkovský rodák má na svém kontě řádně pestrou fotbalovou kariéru, když si během ní vyzkoušel nejen divizní či třetiligovou, ale také druholigovou soutěž. Urostlý stoper, který je znám svými útočnými výpady, patří v týmu účastníka Fortuna ČFL k nepostradatelným oporám. I na jeho výkon budou jeho spoluhráči v souboji 3. kola MOL Cupu, který Slavia odehraje v úterý 9. února od 16.30 hodin na své umělce v Drahovicích, hodně spoléhat. Nejen o tom jsme si s Ludvíkem Tůmou, kterému nikdo neřekne jinak než Lůďan, povídali.

Fanoušci Slavie se sice kvůli opatřením na stadion nedostanou, ale karlovarský klub mohou podpořit zakoupením virtuální vstupenky a mohou tak v této těžké době pomoci svému klubu.Zdroj: Deník / Daniel Seifert

Máte za sebou hned několik opatření, kdy jste mohli trénovat společně, posléze zase ne, dále individuálně, jak to bylo pro hráče náročné?

Náročné to samozřejmě je jak po fyzické, tak i psychické stránce. Na druhou stranu, jsme rádi, že můžeme alespoň něco dělat. Mnoho lidí je na tom v této všem známé době daleko hůře.

Navíc se prakticky připravujete na restart soutěže, který však nepřichází, a bůhví, jestli nějaký vůbec bude…

Tohle je ta nepříjemná věc. Nějak se připravujete, něco ladíte a pak zjistíte, že vlastně není proč, protože se restart neustále posouvá a nikdo neví, jak to vlastně bude.

Nakonec přišla alespoň výjimka na odehrání 3. kola Mol Cupu s Opavou, jak jste tuto zprávu přijali?

Pro nás to byla radostná zpráva, poněvadž je to teď jediná možnost, jak něco hrát, a navíc s ligovým soupeřem. Za tuto příležitost jsme moc rádi.

Dále přišla další výjimka, kdy jste dostali zelenou na společnou přípravu na svátek fotbalu, který vás v MOL Cupu čeká…

To, že jsme díky účasti v MOL Cupu mohli zase všichni spolu na hřiště, tak to byla asi ta nejlepší věc posledních týdnů, ne-li měsíců.

Samozřejmě váš tréninkový výpadek oproti Opavě je velký, může to být v pohárovém utkání určitá nevýhoda?

Nevýhoda to být může, ale na druhou stranu, my se poctivě připravovali, kde to šlo, ať to byl les, ovál a podobně. Takže doufám, že připraveni budeme, a navíc teď už jsme na hřišti, kde se snažíme vyladit věci s balonem, který jsme několik měsíců neviděli.

Na druhou stranu Opavě se v lize nedaří, což zase může být výhoda pro vás, hráči určitě pošilhávají po skalpu ligového týmu?

Opavě se sice nedaří výsledkově, ale já si nemyslím, že hraje nějak špatně, a navíc je to stále ligový tým, takže pro spoustu z nás to bude životní zápas. Případný skalp Opavy by znamenal osmifinále poháru, což tu nikdy nebylo, a je tedy potřeba tak k tomu také přistoupit.

Utkání se odehraje na umělé trávě, což by se dalo taky říci, že může být vaše výhoda, souhlasíte?

To si řekneme až po zápase, pro koho to byla výhoda a kdo dobře využil prostory umělky (smích), ale věřím, že to budeme my.

Pohárový duel se navíc odehraje bez fanoušků, jak je pro vás právě jejich podpora důležitá?

Jelikož si myslím, že by fanoušků dorazilo opravdu dost, tak nám bude jejich podpora hodně chybět, zejména náš kotel, který si během zápasu nevydechne a je pořád slyšet. Doufám, že si je tam alespoň představíme a v hlavách uslyšíme.

Vy byste měl nastoupit opět s dresem číslo 13, které nosil obávaný střelec Martin Psohlavec…

Já bych po 13 nesáhl a nechal bych si 19, ale Martin mi na kávě řekl, že si ji mám vzít, takže střelec (smích), Martinovi za to děkuji. Závěrem bych chtěl všechny naše fanoušky pozdravit, mějte se hezky, hlavně buďte zdraví a ať nám proti Opavě fandí celý Karlovarský kraj.