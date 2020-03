„Do Příbrami jsme jeli s cílem urvat nějaké body a povedlo se,“ s úsměvem se vracel k úspěšnému vkročení do druhé poloviny třetiligové soutěže karlovarský univerzál Pavel Maňák.

Právě jeho výstavní trefa z 25 metrů, která skončila v levé šibenici a za kterou by se nemuseli stydět ani ostřílení ligoví hráči, v 75. minutě utkání duel rozsekla.

„Samozřejmě je to příjemné, takto rozhodnout zápas, každý, kdo hrál fotbal, mi dá za pravdu,“ culil se karlovarský blonďák, ale poté zvážněl.

„Nejdůležitější jsou ty body, co jsou v tabulce, takže je jedno, jestli dá gól Vokáč, Procházka, Kalina, nebo já, nám všem jde o to, stoupat tabulkou nahoru,“ odmítal roli spasitele Maňák.

Ale právě on patří k tahounům týmu a jeho povedené trestné kopy mohou i v následujících duelech třetiligové soutěže dodat na konto sešívaných několik důležitých bodů. „Zůstáváme s pár kluky občas po tréninku a zkoušíme si různé techniky kopů,“ přiznával Maňák. „Opakování je matka moudrosti, u tohohle to platí dvojnásob,“ upozorňoval karlovarský hráč.

Slavia však musí co nejrychleji zpět na zem. V neděli 15. března ji totiž čeká náročný duel od 10.30 na drahovické umělce s pražským Motorletem. „Nějaké poznatky o soupeři určitě máme, ale nikdy pak nevíte, co se stane na hřišti, tam se ukáže a já věřím, že budeme tahat za delší konec,“ přeje si Maňák.

„Cíl máme stejný, vyhrát,“ vzkazuje na dálku soupeři Maňák. Duel se však nejspíše odehraje kvůli zákazu bez diváků. „Ono to nejde ani nesledovat, ta hysterie je kolem toho moc velká, nás to všechno mrzí a štve, protože fotbal se hraje pro lidi a bez nich by to nemělo ten správný šmrnc. Ještě navíc když máme za zády tak skvělé fanoušky, kteří neváhali cestovat v hojném počtu do Příbrami a vytvořili nám tam kulisu, že jsme se cítili jako doma. To i díky nim jsme tam ty body urvali,“ zklamaně dodal Maňák.