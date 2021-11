„Myslím si, že jsme hráli hodně nervózně,“ přemítá nad vstupem do krajského derby stoper Sokolova. „Měli jsme do toho dát více klidu,“ upozorňuje Neudert.

A ví proč. Slavia totiž byla v úvodu duelu aktivnějším týmem. „Přišlo mi, že Slavia byla v soubojích důraznější, ale přesto jsme šli do vedení my,“ připomíná vedoucí branku Dana Martince ze 30. minuty. Jenže vedení Sokolovu dlouho nevydrželo. Ve 36. minutě bylo zásluhou karlovarského penaltového specialisty Václava Vylety vyrovnáno.

„Škoda podle mě hloupé penalty, která nemusela vůbec být,“ kroutil zklamaně hlavou. „Musím říct, že Štruncík chytil tři tutovky, ale v 90. minutě jsem měl ruce už nad hlavou, že dáváme na 2:1, ale Chára vytáhl zákrok zápasu,“ naráží na závěrečnou šanci zápasu, ve které měl Sokolov velmi blízko třem bodům.

„Chtěl bych za celý tým poděkovat fanouškům, co na stadion dorazili a vytvořili super atmosféru,“ vzkazuje dodatečně fanouškům, kterých se sešlo na derby mezi Baníkem a Slavií 890. „Mrzelo mě, že nehrál Tůmič, ale na druhou stranu zaplať pánbůh, jelikož to pro Slavii byla velká ztráta,“ zdůrazňuje Neudert. „Přeji mu, ať se dá hlavně rychle zdravotně do pořádku,“ posílá závěrem vzkaz svému kamarádovi v dresu Slavie Neudert.