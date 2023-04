/DERBY/ Několik sezon patřil k oporám karlovarské Slavie. Na podzim však kývl brankář Jiří Chára na nabídku Táborska, ale během zimní přestávky se navrátil do známého prostředí. Okamžitě se opět stal důležitou součástí karlovarského výběru.

Gólman Slavie Karlovy Vary Jiří Chára. Ilustrační foto. | Foto: Daniel Seifert

„Půlrok v Táborsku pro mě byla velká zkušenost, jsem rád, že jsem do profesionálního fotbalu mohl nakouknout. Bohužel jsem se během podzimu několikrát zranil, a proto jsem se po konci podzimní části soutěže domluvil s vedením Táborska, že se vrátím zpět do Karlových Varů,“ připomněl Jiří Chára, proč se navrátil do Karlových Varů. Jak vnímá jarní část, která slávistickému výběru nevychází podle přestav, co říká k velké absenci, která drtí v posledních kolech jeho tým, a jak se těší na páteční derby, to prozradil v rozhovoru Deníku.

V jarní části se vám nedaří, tak jak byste si přáli, naposledy jste prohráli v důležitém duelu s Duklou…

Nesbíráme body. Naše výkony nejsou špatné, jen se na góly strašně nadřeme a soupeři stačí málo. Na hře je znát také velká marodka především našich obránců, která nás trápí již od zimní přípravy.

Zmínil jste velkou marodku, kdy tak museli zaskočit na hřišti i trenéři…

Je to pravda. Takovou marodku jsem tu ještě nezažil. Do konce soutěže zbývají dva měsíce, není se na co šetřit. Doufáme, že se někteří zranění hráči dají v nejbližší době do kupy, aby nám ještě ve zbývajících zápasech jarní části pomohli.

Teď máte před sebou derby, ve kterém máte soupeři po podzimní prohře, co vracet…

Na utkání se celá kabina už těší. Doufám, že se utkání ponese ve strhující atmosféře a na hřišti to bude znát.

Sokolov se sice krčí na dně třetiligové tabulky, ale jak víme, před každým derby se statistiky či postavení týmů v tabulce mažou…

To je pravda. I přesto, že jsou poslední, mají ve svém kádru několik kvalitních fotbalistů, na které si budeme muset dát pozor. Někteří kluci také nedávno nastupovali v našich barvách. O to bude páteční zápas pikantnější.

Slavia si v případě výhry hodně přiblíží záchranu v soutěži, může to být pro vás právě ta správná motivace?

Může to být pro nás ten zlomový zápas, od kterého se můžeme odpíchnout. Jak jsem již říkal, nehrajeme špatné zápasy, soupeře často přehráváme. Chybí nám jen vstřelit nějaké branky. Do zápasu půjdeme s maximální pokorou ale s cílem uspět. Necháme na hřišti všechno.

Co si tedy myslíte, že bude rozhodovat, když vezmeme v potaz, že se vám na drahovické umělce proti Baníku daří, i když tentokrát to bude oproti podzimu zcela jiný Sokolov…

Pokud chceme uspět, musíme podat výkon na hranici svých možností. Myslím, že se tento zápas, hlavně díky divácké kulise, bude vymykat ostatním zápasům v ČFL.

Povoleným dopingem budou fanoušci, jak důležitá je pro vás jejich podpora?

Troufnu si říct, že naši fanoušci jsou nejlepší v soutěži. Je skvělé je mít a doufáme, že se k nim přidají i ostatní diváci a pomohou nám k první jarní domácí výhře.

Troufnete si tipnout výsledek?

Přesný výsledek si tipnout netroufnu. Uděláme vše pro to, aby tři body zůstaly doma.