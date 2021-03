Teď má před sebou se svým týmem velký zážitek, osmifinálový duel MOL Cupu s pražskou Slavií. „Nestává se nám každý rok, abychom se dostali v MOL Cupu tak daleko jako letos,“ přiznává Martin Pěkný, že pro karlovarskou Slavii je to velký úspěch. Jeden už však mají úspěšně Vary za sebou, když dosáhly na senzační a zasloužený skalp ligové Opavy, které vystavily stopku ve 3. kole MOL Cupu po domácí výhře 3:0.

„Porazit Opavu už byl velký úspěch a nyní si to rozdáme se Slávkou v Edenu, myslím si, že každý z týmu se na tento zápas těší,“ přibližuje náladu v karlovarské kabině.

Sám ale ví, že jeho družinu čeká proti věhlasnému soupeři náročná šichta. „Náročné to bude po všech stránkách,“ přiznává. „Slavia má kvalitní kádr, i když bude šetřit opory, tak určitě jim nikdo z nás nedá nic zadarmo,“ slibuje za své spoluhráče kapitán Slavie, té karlovarské.

Slavia se tak může postarat o další velké překvapení, když by mohla vyřadit svou slavnější jmenovkyni.

„Nejdůležitější bude dobře bránit a vydržet co nejdéle s nimi běhat. Čím déle budeme vzadu držet nulu, tak tím bychom je mohli znervóznit,“ přemítá nad taktikou, která by mohla slavit úspěch.

„Nejedeme si tam jen vyklusnout, dáme do toho všechno, co bude v našich silách,“ burcuje Pěkný. A motivace to bude nejen pro něho, ale i jeho spoluhráče velká. Duel, který se odehraje ve středu 3. března v Edenu, budou zblízka sledovat televizní kamery, což přidá především hráčům z lázeňského města další velkou motivaci.

„Určitě přidá,“ naráží na historický premiérový přímý přenos, ve kterém se představí divákům Karlovy Vary. „Pro některé z nás to může být vrchol našich fotbalových příběhů, na tohle se jen tak nezapomíná,“ dodává závěrem karlovarský kapitán.