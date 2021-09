DO SOKOLOVA ZAMÍŘÍ VLTAVÍN

Pět bodů, tolik jich dělí svěřence Jiřího Štěpána od víkendového soupeře z Vltavínu. Ten dorazí na Sokolovsko posilněn o kvalitní představení ve 3. kole MOL Cupu, ve kterém třetiligový Vltavín zlomila ligová Ostrava až v prodloužení. To Sokolov by rád přidal do své sbírky třetí domácí výhru, ale tentokrát ho čeká opravdu náročná šichta.

Fortuna ČFL A, 9. kolo: Baník Sokolov – Vltavín (SO, 10.15).

SLAVIA SE POSTAVÍ PÁTÉ ADMIŘE

Další náročnou šichtu před sebou mají hráči karlovarské Slavie. Po porážce v Rakovníku si budou chtít napravit reputaci v domácím prostředí, ale nebude to nic jednoduchého, jelikož do lázeňského města zamíří pátý celek ČFL Admira Praha. Hosté z Prahy si užívají oproti Slavii bodovou šňůru, když v posledních pěti zápasech třikrát dosáhli na vítězství a dvakrát se se soupeřem po nerozhodném výsledku o body podělili.

Fortuna ČFL A, 9. kolo: Slavia Karlovy Vary – Admira Praha (SO, 10.30).