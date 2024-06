„Nedá se popsat jak nás to všechny mrzí,“ marně hledal slova kouč Slavie Marián Geňo po prohře s béčkem Českých Budějovic, která Karlovy Vary odsoudila k sestupu do divize.

Přitom první poločas na tom nebyla Slavia na jihu Čech vůbec špatně. Ve 4. minutě chytil Chára penaltu Martin Práškovi, aby ve 12. minutě poslal Západočechy do vedení z pokutového kopu Václav Vyleta. „Začátek nám hrál do karet, když Chára penaltu domácím chytil, Vyleta tu naši proměnil,“ vracel se Geňo k divokému začátku duelu.

Jenže rezerva Budějovic dokázala dvěma góly otočit vývoj ve svůj prospěch. Ve 25. minutě prošel do šestnáctky Slavie Tomáš Hák, který přes clonícího Davidsona prostřel brankáře Cháru. Než stačil výběr z lázní vstřebat inkasovanou branku, skórovali domácí podruhé, to když slávisté propadli v obranné fázi, a Gantogtokh Tuguldur dovedl své sólo do brankové radosti.

„Bohužel do poločasu soupeř utkání otočil,“ poznamenal stroze Geňo. Po změně stran se snažili hráči Slavie o vyrovnávací trefu, prostřídali své řady, ale bez úspěchu. „Na začátku druhého poločasu jsme tři šance vyrovnat, ale to se nepovedlo, tam se utkání lámalo,“ zklamaně říkal trenér Slavie.

„My jsme v zápase dali tři břevna a naopak soupeř nás vybrejkoval, na což jsme před zápasem upozorňovali,“ krčil rameny Geňo, který se dostal během zápasu na hrací plochu, ale ani jeho zkušenosti, Slavii nepomohly. Naopak Jihočeši v závěru duelu dvěma góly definitivně rozhodli o své výhře. „Bohužel tato prohra nás odsoudila k sestupu,“ doplnil k poslednímu duelu v třetiligové soutěži trenér Varů.