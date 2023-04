/FOTOGALERIE/ Sokolov se topil po 22. kole Fortuna ČFL v euforii. A nebylo divu. Odepisovaná družina baníkovců totiž dokázala zvládnout důležitou bitvu s Přešticemi, které porazila i podruhé v sezoně, když tentokrát slavila výhru 1:0.

Sokolov udolal Přeštice 1:0. | Foto: Vlaďka Štychová

Prakticky to nejdůležitější se odehrálo během úvod duelu, kdy ve 3. minutě poslal přímý kop parádní trefou do přeštické svatyně Daniel Krlička. „Rána mi sedla skvěle a trefil jsem to pod břevno,“ vracel se k jediné brankové radosti sokolovský kapitán. Nemuselo však zůstat pouze u jedné gólové radosti. Sokolov totiž vstoupil do zápasu velmi dobře, což dělalo hostům z Plzeňska nemalé problémy.

„Je jen škoda, že jsme nepřidali do konce poločasu ještě nějaké góly, šance na to určitě byli,“ poukazoval Krlička. Ve druhé části utkání však jakoby by Baníku docházely síly, do hry se více dostávaly Přeštice. „Přestali jsme zase hrát a pouštěli soupeře zbytečně do hry a standardních situací,“ zlobil se kapitán Baníku.

A věděl, o čem mluví. Jeho týmu se mohl herní výpadek krutě vymstít. „Hlavně jsme měli vyřešit brejky, které se nám naskytli. Takto laxně nesmíme řešit zakončení. Nemuselo by se nám to příště vyplatit,“ varoval Krlička, že příště by vše mohlo dopadnout zcela jinak.

Sokolov tak dosáhl na druhou jarní výhru, která ho navrátila zpět do hry o udržení v třetiligové soutěži, ale v závěru druhé části bude muset pořádně bodově máknout.

„Teď si užijeme výhru, ale od příštího týdne budeme nastaveni na důležité derby,“ připomněl Krlička krajské derby, ve kterém se Baník představí na drahovické umělce s karlovarskou Slávií již v pátek 21. dubna od 18.00 hodin.

Sokolov – Přeštice 1:0 (1:0). Branka: 3. Krlička Daniel. Rozhodčí: Nedvěd. ŽK: 2:2. Diváci: 300. Sokolov: Hrabačka – Šulc, Kabantsov, Toure, Bleck – Krlička, Čížek, Ainca (95. Schimmer), Václavík (67. Peška) – Doleček, Debellis (95. Vranovci).