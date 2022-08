Kouč Baníku Miloslav Janovský však již v uplynulé sezoně prokázal, že umí tým pořádně nabudit a o víkendu, přesněji v sobotu 6. srpna, se to bude baníkovcům hodit od 10.15 hodin dvojnásob. Do města hnědého uhlí totiž dorazí v úvodním kole v rámci západočeského derby rezerva ligové plzeňské Viktorie, která bude plnit na sokolovském stadionu roli favorita, což slibuje kvalitní podívanou.

Konkrétní umístění se říct nedá, říká k cílům Slavie trenér Geňo

To karlovarské Slavii generálka vyšla, když na umělce v Drahovicích porazila 1:0 exdruholigové Ústí nad Labem. V sobotu 6. srpna však čeká sešívané podstatně těžší soupeř, když do lázeňského města zamíří rezerva Bohemians Praha. „Nečeká nás rozhodně nic lehkého, jelikož soupeře vlastně neznáme. Minulý ročník hrál totiž ve druhé skupině, a navíc je to béčko, takže těžko se na takový zápas připravit, ale věřím, že se na zápas dobře připravíme a uděláme pro to vše, aby body zůstaly ve Varech,“ přeje si úspěšný vstup do podzimní části kouč Karlových Varů Marian Geňo.

V podzimní části odehraje Slavia netradičně domácí zápasy, tedy na drahovické umělce, vesměs v sobotu od 18.00 hodin, to se týká také bitvy s béčkem Bohemians.