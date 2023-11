Nejsme spokojeni a ani být nemůžeme. Já osobně tedy rozhodně ne raději bych hrál o postup, ale vše má svůj vývoj a příčinu.

Tým během letní přestávky prošel několika změnami, což se také promítlo do úvodu podzimu, když se vše postupně sedalo…

Takovou situaci, jaká byla v létě, jsem ještě nezažil. Měli jsme velký nedostatek hráčů místo toho, abychom mohli pořádně trénovat a v přípravných zápasech pošetřili některé hráče a zkoušeli nové tak vlastně všichni museli hrát skoro celé zápasy. Navíc poslední dva přáteláky jsme dostali debakly od Chomutova a Ústí to klukům do startu sezony příliš sebevědomí také nenapumpovalo. Prakticky se pak kádr mužstva tvořil až do nějakého osmého kola. Po každém kole přišel nějaký jeden hráč. Najednou nelousknete prsty a začnete hned vyhrávat.

Slavia přežila s Jihočechy v závěru klinickou smrt a urvala bod

Navíc jste absolvovali náročný los i přesto jste dokázali například uspět s rezervou Bohemians…

Nedá se říct, jestli těžký nebo lehký los. V této soutěži mají mužstva velmi podobnou úroveň všechna trénují všechna vydrží běhat je to spíš o momentální formě hráčů. Ale souhlasím, že proti Bohemce náš výkon byl dobrý a hlavně se nám podařilo otočit výsledek, mezitím jsme vypadli i v poháru, takže to byla velmi důležitá výhra, při které hráči uvěřili sami sobě, že mohou zase vyhrát zápas.

Pak už to ale bylo jako na houpačce sice jste nepropadli herně, ale výsledkově se vám nedařilo, když jste několik zápasů prohráli rozdílem jedné branky, což asi muselo hodně mrzet?

To máte pravdu většina proher byla jen o gól těch bodů mohlo být určitě i víc. Ale buďme k sobě upřímní prohrát o gól nebo vyhrát je obrovský rozdíl nesmíme si v tom hledat berličku. Prostě a jednoduše nám vždy něco chybělo a to naši soupeři dokázali využít.

Nedařilo se vám především na hřištích soupeřů, kde jste dosáhli pouze na tři body, což asi také nebylo důvodem k velké radosti…

Tři body z venku jsou málo, ale těžko budeme vozit z venku, když udržíme nulu vzadu až v posledním kole. Body z venku vám zajistí zejména kvalitní defenziva a teď tím nemyslím jen obránce a brankáře. Vždy jsme se dopustili nějakých individuálních chyb, za které vás v této soutěži soupeři potrestají. Ale zase výhra v Králově Dvoře pro nás vzhledem k postavení v tabulce byla velmi cenná. V podstatě se tou dobou hrálo o poslední místo.

Slavia brala doma bod. Pro nás je to ztráta, zoufal si Geňo

To v domácím prostředí to bylo o trochu lepší, když jste dosáhli v osmi duelech na jedenáct bodů…

Sice to je lepší bilance než venku, ale ani tady nejsem spokojen. Doma je taky potřeba uhrát více bodů. V podstatě jsme doma třináct bodů ztratili kromě Slavie nás ale tady nikdo nepřehrál, ale bohužel i v tomto ohledu nám něco chybělo.

Oproti uplynulým sezonám ani střelecká produktivita nebyla nic moc…

Když nám soupeři pokryjí Jardu Červeného, tak máme problém a i přesto, že je to silový útočník, který si umí některé šance vytvořit sám tak nemá úplně servis, jaký by měl mít. Navíc to není klasický střelec zakončovatel, jako byl třeba Martin Psohlavec. Je potřeba, aby se víc prosadili záložníci nebo třeba obránci při standardních situací. Kromě Maňáka a nadějného mladíka Horníka je to k ohrožení soupeřovi branky velmi nízké. V tomto ohledu nám zkrátka chyběli rozdíloví hráči. Navíc proměňování šancí a s tím spojená situace přejít jeden na jednoho se hrozně těžko učí. I přestože se tomu věnujeme dnes a denně tak ty situace v zápase a v tréninku se nasimulovat úplně nedají. Budeme na tom nadále pracovat, ale tyto situace jsou i o zkušenostech například Horník musí tyhle momenty zažívat v zápasech a my musíme být trpěliví s těmito mladými hráči. Obecně těchto rozdílových hráčů, kteří umí zúročit práci celého mužstva, je v českém fotbale málo.

Bylo tedy něco, co o čem jste mohl říct, že vás v podzimní části potěšilo?

Jednoznačně takových situací bylo dost nechci být jen kritický. Po devíti kolech jsme měli šest bodů a zejména jádro kabiny se dokázalo semknout a strhnout ostatní. Spousta lidí vidí jen to 14. místo čtrnáct bodů, ale i ty jsme museli v posledních šesti kolech posbírat. Zejména dvě výhry v Králově Dvoře a doma s Vltavínem byly velmi důležité. A celkově mě potěšilo, jak ta situace klukům nebyla lhostejná, řekl, bych že ze sebe vydali spousty sil, které na první pohled nejsou vidět. Hráči jako Chára Pěkný Vyleta Maňák a Červený v podstatě byli hnacím motorem po celý podzim mají můj respekt, jak celý podzim odtáhli a motivovali ostatní spoluhráče. Přesně takové typy srdcařů je potřeba si v budoucnu vychovat.

Určitě ale byla spousta věcí, která vás mrzela?

Nejvíce mě mrzí, že jsme ztratili několik bodů v posledních minutách a opravdu jich nebylo málo. V minulých sezonách byl právě tento čas naší doménou.

Stále však máte svůj osud ve svých rukou, když třetiligová tabulka je hodně vyrovnaná vy na klidný střed ztrácíte šest bodů…

Jistěže vše bude záležet na nás, pokud se povede nějaká bodová série můžeme se v tabulce rychle posunout. Ale nechtěl bych dělat nějaká velkohubá prohlášení vše je o poctivé práci a přístupu k fotbalu. Musíme začít od začátku a zejména udělat kvalitní zimní přípravu.

Vše se tedy bude odvíjet od zimní přípravy můžete tedy přiblížit, kdy zahájíte zimní galeje a na co se hráči mohou těšit?

Ještě teď po sezoně budeme měsíc trénovat. Poté začneme trénovat 8. ledna čtyřikrát v týdnu plus máme v plánu odehrát osm zápasů. Rychlost síla vytrvalost jsou kondiční věci, na kterých musíme zapracovat, co se týká herních prvků tak zejména taktické věci defenzivní činnost celého mužstva. A jak už jsem již zmínil pracovat na vytváření a proměňování šancí.

Jak to bude s hráčským kádrem přemýšlíte o případných posilách a na jakých postech?

Kádr by měl zůstat z větší části pohromadě ke konci soutěže už se nám podařilo dát mužstvo dohromady mělo už nějakou tvář. Teď je potřeba na to navázat samozřejmě nějací hráči jistě přijdou to vidím jako nutné posílit o dva tři kvalitní hráče. V zimě k tomu bude větší prostor, než byl v létě to bylo hodně hektické období. Rád bych, abychom vyzkoušeli i naše dorostence, ale to bude záležet zejména na nich, jakou budou mít vnitřní motivaci se posunout do třetiligového kádru. Je pro nás velmi důležité vychovat si naše hráče, kteří budou mít ke klubu srdcový vztah, ale není to tak jednoduché přesun z dorostu do mužů je vůbec ten nejtěžší mezi kategoriemi.

Opomenout nemůžeme fanoušky, kteří vám vyjádřili podporu, i když se vám zrovna nedařilo…

To už je takový fenomén i mužstva, co jezdí k nám, si atmosféru při zápasech užívají. Ti lidé mají náš obrovský respekt oni nás povzbuzují za jakéhokoliv stavu, bereme je jako naše spoluhráče. Samozřejmě všichni chceme vyhrávat, ale právě když se nedaří, tak ukazují svá velká karlovarská srdce. Moc jim za podporu děkujeme. Musíme všichni udělat maximum, ať si té radosti na jaře užijeme víc.

Slavia zvládla bitvu s Vltavínem. Jsem za celý kolektiv moc rád, říká kouč Varů