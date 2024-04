Slavia měla do utkání velmi dobrý vstup. Již po 4. minutách poprvé pohnul ukazatelem skóre Arturs Ostapenko, a když se k němu přidali v 15. minutě Sebastian Horník a 18. minutě pak John Alozie, který poslal sešívané do tříbrankového trháku, začalo se rodit v lázeňském městě překvapení na úkor favorita.

„Měli jsme vynikající vstup do utkání, když jsme ve dvacáté minutě šli do vedení 2:0, co víc jsme si mohli přát,“ vracel se k úspěšnému vstupu do duelu karlovarský trenér Marián Geňo.

Hosty navrátil zpět do zápasu kontaktní brankou ve 28. minutě Adam Fotr, ale naděje na bodový zisk záhy utnul svým druhým gólovým zápisem John Alozie, a když ve 45. minutě přidal pátou trefu Karlových Varů Václav Vyleta ze značky pokutového kopu, málokdo věřil, že by Hostouň v Drahovicích vstala z mrtvých.

„Soupeř se ještě nadechl, kdy dokázal snížit, ale důležité bylo, že jsme si hned vzali třígólové vedení zpět,“ poukazoval na klíčový moment Geňo. „První poločas byl pro nás fenomenální, vedení 5:1, prakticky do čeho jsme kopli skončilo v bráně a musím říct, že kluci dali opravdu krásné góly,“ doplnil karlovarský kormidelník ještě k prvnímu poločasu.

Po změně stran přidala Hostouň na obrátkách, z čehož vytěžila druhou branku, o kterou se zasloužil dalekonosnou ranou v 54. minutě Tomáš Křenek. Poté však definitivně zlomil hosty v 66. minutě karlovarský záložník John Alozie, který docílil hattricku, čímž pojistil Slavii v cestě za záchranou velmi důležitý tříbodový zisk.

„Druhý poločas se víceméně dohrával. Ovšem není důvod k nějakým velkým oslavám, stále jsme v situaci, která není moc komfortní, takže od úterý zpět do kolbenky,“ krotil s úsměvem Geňo vítěznou euforii, která pohltila po zápase karlovarský stadion. A ví, o čem mluví. Slavii totiž čeká další náročný duel, když se v neděli představí na půdě Admiry Praha, na kterou sešívaní ztrácejí čtyři body.

FC Slavia Karlovy Vary – Sokol Hostouň 6:2 (5:1). Branky: 4. Arturs Ostapenko, 15. Sebastian Horník, 18. , 31. a 66. John Alozie, 45. Václav Vyleta – 28. Adam Fotr, 54. Tomáš Křenek. Rozhodčí: Langmajer Lukáš – Fencl Jakub, Šiška Pavel. ŽK: 2:2. Diváci: 100. Karlovy Vary: Soloha – Davidson, Pěkný, Horník, Žilák (84. Gabriel) – Ostapenko, Vyleta (74. V. Markovych), M. Markovych (84. Shulika), Alozie (84. Kharebashvili) – Červený, Milidrag (67. Didier).