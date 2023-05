/FORTUNA ČFL/ Po důležitých bodech v cestě za záchranou pošilhával ve 24. kole Fortuna ČFL A sokolovský Baník, který hostil na svém stadionu rezervu pražské Bohemians, se kterou nakonec musel skousnout hořkou prohru 3:5.

Sokolov - Bohemians Praha B 3:5 (2:1). | Foto: Vlaďka Štychová

Do zápasu lépe naskočili hosté, kteří se ujali vedení v 10. minutě, kdy se do střeleckých statistik zapsal Filip Dostál. Baníkovci však dokázali ještě během prvního poločasu přehoupnout ukazatel skóre na svou stranu. Nejprve obstaral vyrovnání ve 31. minutě mladíček Roman Schimmer, aby o čtyři minuty později poslal Sokolov do vedení Daniil Doleček.

Z vedení se však hráči Baníku radovali pouze do 60. minutě, to přesně zamířil David Nekvasil a bylo srovnáno. V 65. minutě pak navrátil vedení hráčům z Prahy Vladimír Zeman.

Zdroj: tvcom.cz

Na to ještě fotbalisté Sokolova dokázali reagovat, když svou druhou trefou v duelu zařídil vyrovnání Daniil Doleček. Hosté nakonec zlomili baníkovce v závěru duelu. Nejdříve potřetí poslal béčko Bohemians do vedení ligista David Bartek, a vše pak završil v podobě páté trefy Vladimír Zeman, pro kterého to byl druhý gólový zápis v utkání.

Sokolov tak vyšel bodově naprázdno, když na svůj třetiligový účet připsal již sedmnáctou porážku, a záchranu se mu začíná pořádně vzdalovat.

Sokolov – Bohemians B 3:5 (2:1). Branky: 31. Schimmer Roman, 35. a 74. Doleček Daniil – 10. Dostál Filip, 60. Nekvasil David, 65. a 85. Zeman Vladimír, 82. Bartek David. Rozhodčí: Lerch. ŽK: 1:1. Diváci: 358. Sokolov: Hrabačka – Bleck, Toure, Kabantsov, Šulc – Krlička, Sory, Václavík – Debellis (73. Panic), Doleček, Schimmer (83. Júnior).