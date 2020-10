„První poločas byl takový neuspořádaný, převážně to bylo jen o soubojích, bez šancí na obou stranách,“ ohlédl se za prvním poločasem slávistického derby karlovarský trenér Marián Geňo.

Zdroj: Deník / Daniel Seifert

To ve druhém poločase už to bylo v podání varské Slavie o něčem jiném, když se třikrát radovali ze vstřelené branky. „Po rychlém gólu Vokáče přišel druhý Psohlavce. Hosté znervózněli, přestali být dopředu nebezpeční, my jsme poctivě bránili, a když Vyleta dal na 3:0, už bylo jasné, že to dotáhneme,“ pochvaloval si cenný skalp a vítězný dárek ke svým narozeninám Geňo.

Béčko Slavie sice v závěru snížilo na rozdíl dvou branek, ale to bylo z jeho strany vše. „Kluky chci pochválit za obětavost, bojovnost a týmový výkon. Dokonale splnili taktiku. Na druhou stranu si musíme říct, že to byl zápas o prvním gólu, v podstatě jsme ale soupeře do žádné šance nepustili, to je na tom to nejkrásnější,“ dodal k utkání Geňo.

FC Slavia Karlovy Vary – SK Slavia Praha B 3:1 (0:0). Branky: 47. Vokáč Rostislav, 54. Psohlavec Martin, 81. Vyleta Václav – 82. Švec Michal. Rozhodčí: Šťastný. ŽK: 1:1. Diváci: 50. FC Slavia Karlovy Vary: Chára – Vyleta, Tůma, Pěkný, Dubnička – Skala, Vokáč, Mandula, Maňák – Fencl, Psohlavec (stř. Tesař, Prágr, Chomát, Farid).